NVIDIA強調收購Arm是為了推動更大算力成長 「但並非只能是Arm」

針對去年確定以400億美元收購Arm的決策，NVIDIA執行長黃仁勳在稍早舉辦的The Six Five Summit線上會議中表示收購Arm是為了推動更大算力成長，但並非只能透過收購Arm實現此目標。

由於目前除了中國監管機構仍未表態是否同意NVIDIA收購Arm，而包含美國及歐盟也有意調查NVIDIA此筆收購是否涉及市場壟斷，使得NVIDIA能否順利收購Arm增加更多變數。而若NVIDIA未能在18個月內順利完成收購，將使此筆收購以失敗收尾，同時Arm也可能回歸成為日本電信業者旗下獨立子公司，或是可能選擇恢復掛牌上市成為完全獨立運作公司。

目前市場對於NVIDIA能否順利收購Arm抱以高度關注，但微軟、Qualcomm、Google等業者則對此筆交易有不少意見，認為有可能影響Arm日後市場發展，以及與既有業者合作關係，甚至認為可能會有不少技術變成NVIDIA獨佔資產，進而影響Arm既有合作業者權益。

不過，在近期由摩爾洞察暨策略 (Moor Insights & Strategy)舉辦的The Six Five Summit線上會議裡，黃仁勳強調並非只能收購Arm，實際上也能藉由NVIDIA本身發展資源持續推動算力成長，收購Arm的目的主要還是希望能讓整體算力成長速度加倍提昇。

同時，黃仁勳表示讓Arm維持獨立，不見得能像市場看法樂觀般可順利帶動算力成長，認為加上NVIDIA技術資源才能實現真正的「強大」。

雖然目前有不少說法認為在歐盟監管機構仍未準備同意NVIDIA收購Arm情況下，此筆價值達400億美元的收購顯然難以在明年初完成交易，有可能必須延後至明年下半年才能順利完成收購，但NVIDIA仍有信心可在明年3月底以前完成收購。

而針對Arm被NVIDIA這樣的美國公司收購，可能造成更多技術可能受美國政府技術出口限制等因素影響，導致部分業者可能無法順利取得Arm技術資源。對此，Arm執行長Simon Segars表示確實有部分產品會有此情況，但強調Arm絕大部分產品是在美國之外地區設計，因此不受美國政府技術出口限制影響，對於現有合作模式不會產生任何改變。

甚至對於收購Arm可能削減英國在科技發展競爭優勢，黃仁勳則再次強調於英國境內地區擴大投資，其中包含在劍橋投資1億美元，藉此用於建造名為「Cambridge 1」的超算電腦，藉此推動英國地區醫療健康等數據分析應用發展，並且推動市場工作機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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