快訊

【6/22確診地圖】新增78例本土、6例死亡 陳時中：高風險落在雙北

直播／病故降至個位數！今增本土78例、死亡6例

三星傳計畫延長與AMD合作時間 強化Exynos處理器顯示效能

聯合新聞網 / 楊又肇

三星在2019年宣布AMD合作GPU技術，藉此強化其Exynos處理器顯示能力，在原本簽訂合作時間為至少兩年情況下，目前有消息表示雙方合作關係可能會維持更久。而除了三星，相關消息更指出AMD也可能與Google合作。

在今年Computex 2021期間，AMD證實將以旗下RDNA 2顯示架構設計與三星合作。而從近期消息指出，採用AMD顯示技術打造的下一款Exynos處理器可在顯示效能大幅提昇，藉此一改過去僅使用Arm Mali GPU設計的限制，藉此與Qualcomm、蘋果處理器採用GPU設計效能抗衡。

目前還無法確認與AMD合作的下一款Exynos預計何時推出，但市場看法均認為有可能會應用在下一款Galaxy S系列旗艦手機。

除了與三星合作，相關說法也表示AMD也計畫與同樣準備打造自製處理器的Google合作，但目前仍未有具體細節傳出。而從AMD與三星、Google合作顯示技術，藉此將旗下Radeon品牌帶到規模更大的手機市場，代表將能在現行顯示技術市場競爭開拓全新發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 三星 AMD 處理器

延伸閱讀

Google也計畫強化尋找遺失手機功能 可透過其他人手機找到最後遺失位置

AMD推出 換上水冷散熱設計的Radeon RX 6900 XT LC顯示卡

Razer Blade 14遊戲筆電終於跟進AMD處理器 搭配NVIDIA顯示卡設計方案

雷蛇推新電競筆電 Razer Blade首款搭載AMD處理器產品

相關新聞

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

NVIDIA強調收購Arm是為了推動更大算力成長 「但並非只能是Arm」

針對去年確定以400億美元收購Arm的決策，NVIDIA執行長黃仁勳在稍早舉辦的The Six Five Summit線上會議中表示收購Arm是為了推動更大算力成長，但並非只能透過收購Arm實現此目標。

Boring Company計畫挖掘兩倍寬的隧道 作為貨運業務使用

除了計畫透過大型地下隧道加快各城市間車流往來速度，並且滿足人員運輸乘載需求，Tesla執行長Elon Musk另外成立的隧道公司Boring Company目前似乎計畫挖掘寬幅更大的隧道，以利用於需求更大的貨運用途。

報導指稱三星年度開發者大會將恢復實體形式舉辦 時間選在10月或11月

去年因為疫情影響選擇取消舉辦的三星開發者大會 (SDC,Samsung Developer Conference)，今年似乎有可能恢復以實體活動形式舉辦，並且將在10月-11月期間舉辦。

從LINE到虛擬辦公室「Gather Town」 疫情下的社交軟體正改變你我習慣

「別返鄉，保健康」是今年端午假期最常見的問候。為了防疫大計，南北遊子紛紛自律，讓雙鐵退票潮湧現，高鐵乘載率降至5.7％，台鐵也不到4％。幸好，視訊軟體已經廣為使用，先不論這一代年輕人對科技本就熟悉，成大2015年的調查顯示，65歲以上的長者已有超過5成會使用Line通訊軟體，至今又過了6年，肯定更為普及。

日本郵局計畫2023年起透過無人機遞送離島、偏遠地區郵件

日本郵局宣布與總部位於日本千葉的商用無人機業者ACSL (Autonomous Control Systems Laboratory,自律制御システム研究所)，以及日本郵政資金合作，將由日本郵政資金向ACSL投資30億日圓打造商業化使用無人機，並且用於解決日本郵局郵件配送人員需求，以及偏遠地區配送不易等問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。