三星傳計畫延長與AMD合作時間 強化Exynos處理器顯示效能
三星在2019年宣布與AMD合作GPU技術，藉此強化其Exynos處理器顯示能力，在原本簽訂合作時間為至少兩年情況下，目前有消息表示雙方合作關係可能會維持更久。而除了三星，相關消息更指出AMD也可能與Google合作。
在今年Computex 2021期間，AMD證實將以旗下RDNA 2顯示架構設計與三星合作。而從近期消息指出，採用AMD顯示技術打造的下一款Exynos處理器可在顯示效能大幅提昇，藉此一改過去僅使用Arm Mali GPU設計的限制，藉此與Qualcomm、蘋果處理器採用GPU設計效能抗衡。
目前還無法確認與AMD合作的下一款Exynos預計何時推出，但市場看法均認為有可能會應用在下一款Galaxy S系列旗艦手機。
除了與三星合作，相關說法也表示AMD也計畫與同樣準備打造自製處理器的Google合作，但目前仍未有具體細節傳出。而從AMD與三星、Google合作顯示技術，藉此將旗下Radeon品牌帶到規模更大的手機市場，代表將能在現行顯示技術市場競爭開拓全新發展機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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