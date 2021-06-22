Alauda Mk3賽車試飛成功！全球首場無人駕駛Airspeeder飛天車競賽 年底前舉行

電動競速飛行車公司 Airspeeder 早在 2020 年 4 月提出 eVTOL 電動垂直起降飛行汽車競速計畫，最新計畫是在 2021 年底舉行全球首場的 Airspeeder EXA 系列競賽，同時新創公司 Alauda Racing 研發的 Alauda Mk3 飛行汽車日前在澳洲南部完成首次無人駕駛試飛，而且試飛過程都有澳洲民航局監控。

圖片及資料來源：The Verge、techcrunch

Alauda Mk3 重 130 公斤，採用 eVTOL 電動垂直起降技術設計，搭載 96kWh 動力系統、動力輸出可達 434匹 馬力，據報導從靜止到 100 公里加速度只要在 2.8 秒內完成，而且可以爬升到最高 500 公尺高度。

此外，Alauda Mk3 搭載可拆卸電池，維修站的工作人員只需要花 20 秒的時間就能更換電池，但電池飛行的時間 10 分鐘至 15 分鐘左右。只是賽車速度相當快，為了避免碰撞，車上搭載了 LiDAR 光學雷達和其他雷達。

圖片及資料來源：The Verge、techcrunch

據外媒報導，Alauda Mk3 採用無人機遠端遙控方式操作，這次試飛過程中，機師是以模擬機艙遙控試飛。

目前 Airspeeder 已經在籌備 Airspeeder EXA 系列競賽，並計劃在 2021 年底公布 3 個國際賽事地點，預計將會有 4 支隊伍參賽，每隊會有 2 名機師進行遠端操控飛行。

圖片及資料來源：The Verge、techcrunch

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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