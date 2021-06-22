Alauda Mk3賽車試飛成功！全球首場無人駕駛Airspeeder飛天車競賽 年底前舉行
電動競速飛行車公司 Airspeeder 早在 2020 年 4 月提出 eVTOL 電動垂直起降飛行汽車競速計畫，最新計畫是在 2021 年底舉行全球首場的 Airspeeder EXA 系列競賽，同時新創公司 Alauda Racing 研發的 Alauda Mk3 飛行汽車日前在澳洲南部完成首次無人駕駛試飛，而且試飛過程都有澳洲民航局監控。
Alauda Mk3 重 130 公斤，採用 eVTOL 電動垂直起降技術設計，搭載 96kWh 動力系統、動力輸出可達 434匹 馬力，據報導從靜止到 100 公里加速度只要在 2.8 秒內完成，而且可以爬升到最高 500 公尺高度。
此外，Alauda Mk3 搭載可拆卸電池，維修站的工作人員只需要花 20 秒的時間就能更換電池，但電池飛行的時間 10 分鐘至 15 分鐘左右。只是賽車速度相當快，為了避免碰撞，車上搭載了 LiDAR 光學雷達和其他雷達。
據外媒報導，Alauda Mk3 採用無人機遠端遙控方式操作，這次試飛過程中，機師是以模擬機艙遙控試飛。
目前 Airspeeder 已經在籌備 Airspeeder EXA 系列競賽，並計劃在 2021 年底公布 3 個國際賽事地點，預計將會有 4 支隊伍參賽，每隊會有 2 名機師進行遠端操控飛行。
圖片及資料來源：The Verge、techcrunch
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪Windows 11測試版介面流出！開始功能表移至底部中央 整體採圓弧設計
▪比AirPods便宜！蘋果無線降噪耳機Beats Studio Buds 安卓也好用
▪他把AirTag戴狗狗身上 2個小時後悲劇上演網友笑翻
▪價差7500元…三款iPad鍵盤的價格、功能、外觀設計一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言