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Alauda Mk3賽車試飛成功！全球首場無人駕駛Airspeeder飛天車競賽 年底前舉行

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Verge、techcrunch
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電動競速飛行車公司 Airspeeder 早在 2020 年 4 月提出 eVTOL 電動垂直起降飛行汽車競速計畫，最新計畫是在 2021 年底舉行全球首場的 Airspeeder EXA 系列競賽，同時新創公司 Alauda Racing 研發的 Alauda Mk3 飛行汽車日前在澳洲南部完成首次無人駕駛試飛，而且試飛過程都有澳洲民航局監控。

圖片及資料來源：The Verge、techcrunch
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Alauda Mk3 重 130 公斤，採用 eVTOL 電動垂直起降技術設計，搭載 96kWh 動力系統、動力輸出可達 434匹 馬力，據報導從靜止到 100 公里加速度只要在 2.8 秒內完成，而且可以爬升到最高 500 公尺高度。

此外，Alauda Mk3 搭載可拆卸電池，維修站的工作人員只需要花 20 秒的時間就能更換電池，但電池飛行的時間 10 分鐘至 15 分鐘左右。只是賽車速度相當快，為了避免碰撞，車上搭載了 LiDAR 光學雷達和其他雷達。

圖片及資料來源：The Verge、techcrunch
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據外媒報導，Alauda Mk3 採用無人機遠端遙控方式操作，這次試飛過程中，機師是以模擬機艙遙控試飛。

目前 Airspeeder 已經在籌備 Airspeeder EXA 系列競賽，並計劃在 2021 年底公布 3 個國際賽事地點，預計將會有 4 支隊伍參賽，每隊會有 2 名機師進行遠端操控飛行。

圖片及資料來源：The Vergetechcrunch

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

機師 澳洲 民航局 無人機

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