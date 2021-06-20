Boring Company計畫挖掘兩倍寬的隧道 作為貨運業務使用

除了計畫透過大型地下隧道加快各城市間車流往來速度，並且滿足人員運輸乘載需求，Tesla執行長Elon Musk另外成立的隧道公司Boring Company目前似乎計畫挖掘寬幅更大的隧道，以利用於需求更大的貨運用途。

依照彭博新聞報導指出，Boring Company目前規劃挖掘可達21英呎 (約6.4公尺)寬幅的隧道供作貨運使用，可以容納兩組並排標準貨櫃，而寬幅幾乎是現有隧道採12英呎 (約3.65公尺)的近兩倍寬，並且透過以電池電力驅動的拖板車乘載運送。

跟藉由地下隧道加快車流量與人員運送乘載量的情況一樣，Boring Company預期也能透過隧道提高目前日益增長的貨運流量需求，同時也能透過地下隧道不受紅綠燈與一般道路車流限制，將能讓貨運以更快速度分發至各地。

不過，從設計上來看，可以猜測透過隧道運送貨運項目，將會是針對有大量貨運需求業者，並且主要用於解決遠距離運送，或是針對容易塞車地段提供服務，預期並不會對一般地方貨運形成明顯影響，畢竟透過這樣的方式運送貨品，實際運送成本可能也會相對較高。

而這樣的規劃，自然也是Boring Company希望能在既有隧道服務之外，額外增加更多營收機會的安排。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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