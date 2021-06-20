報導指稱三星年度開發者大會將恢復實體形式舉辦 時間選在10月或11月

去年因為疫情影響選擇取消舉辦的三星開發者大會 (SDC,Samsung Developer Conference)，今年似乎有可能恢復以實體活動形式舉辦，並且將在10月-11月期間舉辦。

依照韓聯社報導指稱，三星每年選在美國加州舉辦的開發者大會活動，今年有可能恢復以實體形式舉辦，其中主因與美國境內已經開始廣泛施打新型冠狀病毒疫苗，同時不少企業更計畫從9月開始恢復重返辦公室工作，同時也可能會讓諸多大型活動恢復舉辦。

例如，Intel在不久前便透露將恢復舉辦大型展會活動，並且預告重啟過往IDF開發者大會精神，透過全新「Intel On」產業大會對外展示其創新技術，而預計舉辦時間訂在今年10月，地點則計畫選在舊金山。

不過，相關說法表示三星仍會視疫情狀況做調整，因此也有可能改為全線上形式呈現。

從目前發展來看，三星今年的開發者大會依然會以螢幕可凹折手機相關應用為主，因此預期會公布全新One UI設計，同時也會說明與Google合作的螢幕可凹折手機操作介面、與Wear OS整合的Tizen平台服務發展，其他則預期包含更多與SmartThing相關物聯網應用設計，以及包含5G聯網應用，或是未來6G應用發展想法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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