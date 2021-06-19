成為第一個將比特幣作為法定貨幣國家 薩爾瓦多：對外尋求技術支援

雖然日前風光宣布成為第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，但薩爾瓦多財政部長Alejandro Zelaya卻表示無法搞定比特幣與目前以美金為主的交易平行運作模式，並且已經尋求國際貨幣基金組織 (IMF)協助。

由於處理加密貨幣，背後有一定技術支撐才能確保加密貨幣交易時的安全，但顯然目前薩爾瓦多財政部在無法取得足夠技術資源情況下，必須對外尋求協助。

而先前國際貨幣基金組織曾表示薩爾瓦多將比特幣視為法定貨幣，將可能面臨金融交易風險與監管問題，此次薩爾瓦多向國際貨幣基金組織尋求協助，希望取得13億美元資金用於技術建置，卻似乎已經陷入僵局，原因在於國際貨幣基金組織對於薩爾瓦多將比特幣視為法定貨幣將衍生不少問題。

同時，不少市場看法也認為，薩爾瓦多將比特幣視為法定貨幣的決策，能否順利與目前以美元為主的交易銜接，其實仍充滿諸多不確定性，不少人更認為在比特幣等數位貨幣仍有劇烈價格浮動情況，作為法定貨幣可能會有更大風險。

不過，依照薩爾瓦多總統Nayib Bukele日前說法，則認為採納比特幣作為法定貨幣，將凸顯薩爾瓦在金融發展有更大包容及投資機會，同時更預期藉此推動旅遊、創新與經濟發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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