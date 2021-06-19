快訊

歐盟取消台灣旅遊限制！官方推特罕見秀中華民國國旗

MLB／日本第一人！ 大谷翔平宣布參戰全壘打大賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本郵局計畫2023年起透過無人機遞送離島、偏遠地區郵件

聯合新聞網 / 楊又肇

日本郵局宣布與總部位於日本千葉的商用無人機業者ACSL (Autonomous Control Systems Laboratory,自律制御システム研究所)，以及日本郵政資金合作，將由日本郵政資金向ACSL投資30億日圓打造商業化使用無人機，並且用於解決日本郵局郵件配送人員需求，以及偏遠地區配送不易等問題。

此項合作同時也將配合修改日本境內2022年的航空法，讓無人機可以更效率地應用在郵件配送，而非僅能侷限在操作者目光所及範圍，預計最快可在2023年針對日本境內離島、山區地帶的人群集中處、個人住宅、地方郵局駐點，或是在地便利商店提供郵件配送服務。

藉由無人機協助遞送郵件，將能節省傳統透過車輛運輸方式，千里迢迢只為遞送一封郵件的資源使用情況，同時也能藉由無人機以高空最短距離完成遞送，讓郵件分發效率可以大幅提昇，甚至不受道路損壞等因素影響郵件遞送，另外也能改善郵局目前郵件遞送人員不足問題。

從2016年開始，日本郵局其實就開始測試以無人機遞送郵件的運送模式，並且在2017年與ACSL合作測試，分別在2019年與2020年以東京奥多摩町作為實驗場域，並且完成郵件及包裹順利遞送至個人住宅等任務，藉此確認將無人機投入郵件遞送的可行性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 郵局 無人機

延伸閱讀

檢警無人機蒐證 破六龜偏鄉盜採砂石案

日本政府防疫專家會長領銜 籲東奧採無觀眾比賽

安倍說提供疫苗理所當然 外交部：台日永結同心

傳與日商合資蓋廠 台積電：目前以材料研發中心為主

相關新聞

三件事讓你一次搞懂5G CPE

時下最夯的網路技術就是5G行動通訊技術。而在台灣，行動網路應用相當熱門，而且主要的連線裝置是手機。除了戶外與移動連網應用，在居家上網時，大多數台灣民眾也會選用行動寬頻

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

日本郵局計畫2023年起透過無人機遞送離島、偏遠地區郵件

日本郵局宣布與總部位於日本千葉的商用無人機業者ACSL (Autonomous Control Systems Laboratory,自律制御システム研究所)，以及日本郵政資金合作，將由日本郵政資金向ACSL投資30億日圓打造商業化使用無人機，並且用於解決日本郵局郵件配送人員需求，以及偏遠地區配送不易等問題。

成為第一個將比特幣作為法定貨幣國家 薩爾瓦多：對外尋求技術支援

雖然日前風光宣布成為第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，但薩爾瓦多財政部長Alejandro Zelaya卻表示無法搞定比特幣與目前以美金為主的交易平行運作模式，並且已經尋求國際貨幣基金組織 (IMF)協助。

位於紐約的第一家實體門市 一窺Google Store Chelsea內部特色

Google日前宣佈將在紐約啟用第一家實體門市，並且將以Google Store Chelsea為稱的消息後，稍早更對外公布店內陳列細節，讓更多人可以窺見這家實體門市特色。

Apple car會推出嗎？ 庫克：袖子裡會藏一些東西

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在歐洲Viva Tech中參加線上會議，庫克被問及蘋果正在開發的新產品和項目，比如「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。