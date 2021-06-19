日本郵局計畫2023年起透過無人機遞送離島、偏遠地區郵件

日本郵局宣布與總部位於日本千葉的商用無人機業者ACSL (Autonomous Control Systems Laboratory,自律制御システム研究所)，以及日本郵政資金合作，將由日本郵政資金向ACSL投資30億日圓打造商業化使用無人機，並且用於解決日本郵局郵件配送人員需求，以及偏遠地區配送不易等問題。

此項合作同時也將配合修改日本境內2022年的航空法，讓無人機可以更效率地應用在郵件配送，而非僅能侷限在操作者目光所及範圍，預計最快可在2023年針對日本境內離島、山區地帶的人群集中處、個人住宅、地方郵局駐點，或是在地便利商店提供郵件配送服務。

藉由無人機協助遞送郵件，將能節省傳統透過車輛運輸方式，千里迢迢只為遞送一封郵件的資源使用情況，同時也能藉由無人機以高空最短距離完成遞送，讓郵件分發效率可以大幅提昇，甚至不受道路損壞等因素影響郵件遞送，另外也能改善郵局目前郵件遞送人員不足問題。

從2016年開始，日本郵局其實就開始測試以無人機遞送郵件的運送模式，並且在2017年與ACSL合作測試，分別在2019年與2020年以東京奥多摩町作為實驗場域，並且完成郵件及包裹順利遞送至個人住宅等任務，藉此確認將無人機投入郵件遞送的可行性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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