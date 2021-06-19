同樣鎖定年營收低於100萬美元開發者 亞馬遜跟進調降App分潤比例

亞馬遜稍早宣布施行Amazon Appstore小型企業加速計劃 (Amazon Appstore Small Business Accelerator Program)，讓年營收未達100萬美元的開發者，從現有30% App分潤比例調降為20%。

雖然調整幅度不比蘋果、Google，但亞馬遜還額外針對年營收低於100萬美元的開發者提供額外福利，能以年營收金額的10%比例換取AWS服務額度，藉此使用AWS雲端服務提供的運算、儲存、機器學習、人工智慧、分析與物聯網應用功能。

此外，若原本不符合資格，但隔年營收少於100萬美元的開發者，之後也能透過此項計畫申請調降App分潤比例，並且以年營收10％比例換取使用AWS服務。但如果獲得調降App分潤比例，隔年的營收累積超過100萬美元的話，則會將App分潤比例調回原本的30%。

蘋果在今年1月1日開始也針對小型開發者調整App Store上架App營收分潤比例進行調整，只要符合前一年營收低於100萬美元即可適用，同時App分潤比例將從原本30%調降為15%，若開發者隔年營收超過100萬美元，一樣也會把App分潤比例調回30%。

至於Google方面則打算從今年7月施行相同措施，讓前一年營收低於100萬美元的開發者一樣可享15% App營收分潤比例，若隔年營收超過100萬美元也會將分潤比例恢復成30%。

但先前市調結果顯示，即使設定將年營收低於100萬美元的App分潤比例從原本30%調降為15%，實際上對於蘋果在內業者造成影響並不大，原因在於在這些業者所提供軟體市集上架App，絕大多數還是以免費下載，或是部分免費使用為主，實際上僅有相對少數App採付費或訂閱，以及透過App內購買獲利，縱使讓這些年營收不到100萬美元的開發者以15%比例進行分潤，實際上不會造成太大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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