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亞馬遜首度在美國境內啟用導入Just Walk Out無人店技術的大型生鮮超市

聯合新聞網 / 楊又肇

亞馬遜宣布將在美國境內開設第一家大型店面規模，同樣導入Just Walk Out無人店技術的Amazon Fresh生鮮超市，預計在美國西岸時間6月17日正式開幕。

在此之前，亞馬遜其實已經在美國境內許多地區開設Amazon Go無人超市，藉由Just Walk Out無人店技術輔助，讓使用者能直接走入店內、從架上取走所需商品，並且在離開店面時透過預先登入亞馬遜帳號資料扣款。

而將Just Walk Out無人店技術應用在旗下Amazon Fresh生鮮超市，除了日前在英國倫敦開設店面，以及去年在洛杉磯啟用店面，此次則是首度在美國境內以大型店面規模設計的Amazon Fresh生鮮超市導入Just Walk Out無人店技術。加上日前已經開始對外授權使用其無人店技術，意味亞馬遜在美國境內已經可以將無人店技術應用在更多店面設計，藉此加快使用者購物消費效率。

這間位於華盛頓州柏衛法克特里亞 (Facteria)社區的Amazon Fresh生鮮超市，將會在6月17日開幕。消費者在進入這間生鮮超市前，必須透過手機掃描QR Code確認是否登入亞馬遜帳號，同時離開之前也必須從指定出口再次掃描QR Code完成確認，並且完成扣款。

除了可透過Just Walk Out無人店技術完成快速購物消費，另外也能藉由亞馬遜打造的Dash購物車，讓僅購買少量商品的消費者可直接在購物車完成扣款，無需依序排隊離開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

生鮮 亞馬遜 無人商店

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