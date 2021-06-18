Google開源全時同態加密技術編碼 讓更多機敏數據可透過網路傳輸使用

Google宣布，旗下採全時同態加密 (Fully Homomorphic Encryption,FHE)的技術編碼內容，目前已經透過GitHub托管開源，將可讓網路服務可在不進行解密狀態下直接處理加密內容，讓更多敏感或隱私數據能在網路上安全使用。

依照傳統加密處理流程，通常需要在兩側存取端點進行解密才能處理數據內容，因此通常不少惡意攻擊都會鎖定資料存取端點，一旦資料完成解密就會進行攔截或側錄，藉此達成資料竊取、盜用目的。

因此，Google提出的全時同態加密技術，便是在存取兩側端點維持加密狀態，並且可在不解密情況下直接處理數據內容，即便處理數據遭惡意攻擊攔截、側錄，僅會取得難以比對、轉譯的加密內容。

透過此項技術，Google表示將能讓更多網路數據內容被安全使用，例如更容易透過金融、健康等與個人隱私相關數據進行機器學習訓練，或是確保各類線上交易，或是帳號登入比對安全。

而透過GitHub托管開源，更意味開發者能透過開源編碼內容進行客製化，並且依照實際使用需求打造更合適的加密應用技術，藉此確保透過網路傳輸得資料安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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