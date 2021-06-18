位於紐約的第一家實體門市 一窺Google Store Chelsea內部特色

Google日前宣佈將在紐約啟用第一家實體門市，並且將以Google Store Chelsea為稱的消息後，稍早更對外公布店內陳列細節，讓更多人可以窺見這家實體門市特色。

Google Store Chelsea實際位置就在Google紐約辦公室樓下，鄰近紐約著名景點雀兒喜市場 (Chelsea Market)，本身其實就是以Google紐約辦公室部分空間改裝，並且簡潔風格設計呈現，讓消費者能更容易體驗Google旗下產品與服務。

而展示產品包含Pixel系列手機、NEST系列智慧喇叭、物聯網裝置，另外也包含Google串流遊戲服務Stadia等展示體驗項目，店內也會提供Google品牌相關周邊配件銷售，例如印有Chrome瀏覽器離線小恐龍的棒球帽等服飾。

店內也會透過產品應用場景讓消費者更容易體驗Google服務，或是藉由工作人員介紹，同時也會提供消費者休憩與互動空間，甚至也會透過陳列說明Google產品製作來源，其中包含說明以回收保特瓶作為NEST mini組成材料等。

Google用戶體驗、設計與服務研究副總裁Ivy Ross表示，Google第一家實體門市獲得美國綠色建築委員會頒發能源與環境設計領先白金級認證，其中包含在店內使用地板源自回收保特瓶製作，同時採用節能燈泡、自然進光等更多環保設計，而店內陳列更採用中性色調呈現，讓消費者能在店內舒適體驗Google產品與服務。

在先前說明裡，Google表示將藉由實體門市傾聽消費者最直接的反饋意見，同時也透過不同消費者意見修正旗下硬體產品或軟體服務使用體驗，因此認為設立實體門市也會成為軟硬體發展重要環節。

至於選擇在紐約設立旗下第一家實體門市的原因，除了本身已經在紐約進駐超過20年，Google表示內部超過11000萬名員工均來自紐約，加上過去Pixel系列硬體裝置也均選擇在紐約發表，強調從過去以來一直都與紐約有深厚關係。

不過，未來是否會在更多地區開設實體門市，Google目前似乎尚未有相關計畫。

由於目前美國境內依然受疫情影響，因此Google也強調實體門市也會遵循紐約、美國境內防疫政策，並且要求配戴口罩、手部清潔後才能進入門市，同時也會要求遵守保持社交距離，門市環境也會在一天內清潔數次，避免病菌造成潛在影響。

針對希望更快收到產品，但又不想花費太多時間在實體門市逗留的消費者，Google也提供先透過線上Google Play Store訂購產品，後續可直接在實體門市取貨的服務，藉此降低消費者染疫風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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