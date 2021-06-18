報導指稱蘋果曾計畫提供真實醫生診斷的訂閱服務 更為此收購醫療診所
今年在線上形式舉辦的WWDC 2021強調在健康項目所投入發展後，華爾街日報報導指稱蘋果曾在2016年時規劃可由真實醫生提供醫療診斷的訂閱服務。
此項服務將以iPhone及Apple Watch蒐集健康數據，結合真實醫生醫療資源，提供使用者全面性的醫療保健服務。不過，此項服務後來因為內部因素而中止，目前不確定蘋果日後是否計畫再次恢復此項服務發展。
配合Apple Watch產品設計，蘋果其實在健康應用投入相當多資源發展，其中包含與諸多醫療機構合作，甚至也研究不同情況下的身體數據量測方式，藉此讓Apple Watch或iPhone量測數據更為精準。而在上述規劃服務中，蘋果構思如何透過健康數據提供更合適的醫療保健服務，甚至在2017年收購接管加州總部Apple Park鄰近醫療診所，並且由曾於史丹佛大學任職的Sumbul Desai博士負責推動全新健康服務試驗項目。
但此項試驗項目後續似乎遭到蘋果內容員工反對，甚至指控試驗項目反應數據不準確，因此造成此試驗項目停擺，而蘋果目前似乎也將重心放在如何透過Apple Watch、iPhone量測數據反應真實身體狀態。
不過，蘋果後續回應則表示許多對於Sumbul Desai博士的批評並非真實，同時強調感謝Sumbul Desai博士提供協助。
而從目前蘋果在健康方面應用服務，除了藉由Apple Watch與iPhone量測身體數據，更簡化使用者將裝置內數據提供給醫療單位使用流程，讓醫師可以更快透過數據判斷、分析使用者身體狀態，並且給予健康上的建議。
在近期傳聞中，更有消息指稱蘋果準備在新款Apple Watch加入血糖量測，以及體溫偵測功能，藉此讓Apple Watch可以記錄更多身體狀態數據。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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