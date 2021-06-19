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從LINE到虛擬辦公室「Gather Town」 疫情下的社交軟體正改變你我習慣

聯合新聞網 / 王友光 Joseph Wang
LINE示意圖。聯合報系資料照片／記者張議晨攝影
LINE示意圖。聯合報系資料照片／記者張議晨攝影

「別返鄉，保健康」是今年端午假期最常見的問候。為了防疫大計，南北遊子紛紛自律，讓雙鐵退票潮湧現，高鐵乘載率降至5.7％，台鐵也不到4％。幸好，視訊軟體已經廣為使用，先不論這一代年輕人對科技本就熟悉，成大2015年的調查顯示，65歲以上的長者已有超過5成會使用Line通訊軟體，至今又過了6年，肯定更為普及。

Line、Google Meet等視訊功能被分別運用在生活及商務會議等不同場景，卻有志一同促進了「人與人的遠端連結」，加上疫情狠狠拉開人際地理距離，「線上群聚」便無疑躍升為鐵錚錚的剛性需求。

Gather Town成為疫情下同事另類的群聚場所，具有「靠近才能交談」的現實邏輯，十分有趣。圖片提供：光禾感知科技
Gather Town成為疫情下同事另類的群聚場所，具有「靠近才能交談」的現實邏輯，十分有趣。圖片提供：光禾感知科技

今年崛起的社交軟體「Gather Town」抓準線上群聚史無前例的熱度，推出虛擬辦公室，以童趣滿滿的2D RPG，讓人彷彿重拾兒時的遊戲感。除了可進行個人化選角、DIY辦公室裝潢外，最令人感到有趣的是軟體和現實世界的邏輯結合。你必須「走近」你的同事才能交談，如果對方在座位上、會議室裡、交誼廳的座位區，你就必須進入該區的密閉範圍，才能加入對話。此外，回歸本質，Gather Town把自己定義為一個「視訊軟體」，有開鏡頭的話，用戶可以在靠近同事時立刻開啟視訊，一切就如真的在身邊一樣自然。

著眼人際間的遠端聯繫更趨頻繁，線上分享成為WWDC 2021一大亮點，和親友共享影音娛樂內容將更加方便。圖片來源：APPLE WWDC 2021
著眼人際間的遠端聯繫更趨頻繁，線上分享成為WWDC 2021一大亮點，和親友共享影音娛樂內容將更加方便。圖片來源：APPLE WWDC 2021

無獨有偶，剛剛落幕的蘋果開發者年會WWDC 2021 (Apple Worldwide Developers Conference) 也把「遠端分享」設定為亮點之一，「Share Play」功能讓親朋好友共享你正在聆聽的音樂、觀賞的節目，或者單純分享螢幕，「不在一起，也能一起滑手機。」還有「Shared With You」，將訊息內分享過的內容直接連動到相關的應用程式，像是把相片直接歸檔在相簿⋯等，就是看中未來「遠端分享」的行為會越來越普遍，軟體間也該不斷根據人的使用習慣而優化迭代。

疫情拉開人的距離、完全改變工作型態，所帶來的影響也滲入生活。未來我們都將更習慣線上開趴、線上群聚觀影⋯⋯但人與人的情誼會否就此淡去？網際網路隱私會否再成問題？就不只關乎軟體業，而是整個社會都必須一同處理及適應的了。

《原文作者為光禾感知科技創辦人/執行長 王友光，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 LINE 社交 在家工作 視訊

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