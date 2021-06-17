快訊

台中20歲女打完AZ疫苗休克？ 衛生局說明

NBA／76人領先26分還贏不了 老鷹演神奇大逆轉率先聽牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海運解決方案新創業者BlueX Trade 藉AWS服務縮減傳統海運作業流程

聯合新聞網 / 楊又肇

創立於2018年，並且在台灣、美國設立總部的海運解決方案新創業者BlueX Trade，今日 (6/16)對外分享如何藉由AWS旗下雲端服務協助海運業者數位化轉型。

BlueX Trade由過去創立貸款新創公司Smart Biz Loans的Sean O’Malley，與過去創立提供一站式物流、貿易、金流服務Port Alliance的林皇佑共同創辦，當時就是鎖定數位轉型比例仍不普及的海運業務，藉由數位化方式提昇業務運作效率，並且能精簡更多成本支出。

目前BlueX Trade分別在台灣、舊金山設定總部辦公室，主要看中台灣地區海運業務發展，並且與全球第六大貨櫃海運公司長榮海運合作，更是BlueX Trade旗下第一個客戶。而在2019年時，BlueX Trade更獲得400萬美元投資，同時在後續也持續吸引不少投資機會。

依照BlueX Trade技術長暨首席工程師鍾凱文說明，相比空運及陸運服務營運環境相對單純，同時很早就已經完成數位化轉型，海運服務由於涉及全球航班與可使用貨櫃數量，另外更包含各國進出口限制，以及可透過海運方式運送貨品等規定，因此讓實際營運相對複雜，而BlueX Trade則是希望透過數位化轉型方式讓傳統海運業務變得更簡單。

在傳統海運運作模式中，傳統業者必須花費2天左右時間溝通貨運航班、以及貨櫃數量，因此通常會花費不少時間與人力進行聯繫，而透過BlueX Trade藉由機器學習等人工智慧技術應用，即可在短短10分鐘內完成原本作業所需時間，同時也能精簡背後所需人力資源，或是傳統紙本等資源浪費。

同時，以BlueX Trade業務運作模式主要是提供技術解決方案，本身並非實際投入海運業務，因此海運業者使用數據依然會掌握在自己手中，不會有資料共享而被競爭業者知曉的風險。而藉由AWS雲端服務協助之下，BlueX Trade更強調能避免分散式阻斷服務攻擊 (DDoS)，並且透過防火牆避免惡意程式攻擊。

至於在機器學習應用方面，則是採用AWS SageMaker應用方案，讓業者能藉由AWS網路託管方式佈署高品質機器學習模型，藉此更快媒合貨櫃與船運需求，同時也能更快計算對應運送所需費用，或是分析全球海運物流趨勢，並且分析各地區對於貨櫃使用需求，藉此協助業者最佳貨運調配模式，讓海運貨運整體作業效率可提昇高達300%以上。

在未來發展中，BlueX Trade計畫透過AWS旗下SageMaker Data Wrangler、SageMaker Feature Store、SageMaker Clarify、SageMaker Model Monitor，以及SageMaker Pipelines等機器學習服務，並且串接物聯網技術整合更多數據分析效益，其中包含可透過全球貨櫃定位追蹤數據與貨櫃環境溫度檢測等功能，讓海運業者能分析更多貨運運送相關學習模型，進而可更精準判斷海運服務調配及計價方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習

延伸閱讀

貨櫃三雄急跌、結算壓力 台指期急殺

台股人氣王仍是航運股 占大盤成交比重突破51%

海運成本繼續飆 衝擊小麥貿易

航運股大驚奇 八檔漲停

相關新聞

三件事讓你一次搞懂5G CPE

時下最夯的網路技術就是5G行動通訊技術。而在台灣，行動網路應用相當熱門，而且主要的連線裝置是手機。除了戶外與移動連網應用，在居家上網時，大多數台灣民眾也會選用行動寬頻

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

海運解決方案新創業者BlueX Trade 藉AWS服務縮減傳統海運作業流程

創立於2018年，並且在台灣、美國設立總部的海運解決方案新創業者BlueX Trade，今日 (6/16)對外分享如何藉由AWS旗下雲端服務協助海運業者數位化轉型。

Intel進軍SmartNIC市場 藉由IPU設計加速資料中心運算效率

在The Six Five Summit活動中，Intel宣布以多架構XPU發展理念，推出名為IPU (infrastructure processing unit,架構處理器)的可編程網路運算元件，讓各類網路服務運作過程可降低CPU資源佔用比重。

華碩攜手台酒打造電競泡麵 對上宏碁在台擴大布局的電競能量飲料

繼日前透過ROG電競聯盟活動攜手營多印尼極品炒麵，並且推出ROG X 營多麵聯名泡麵碗之後，華碩再次宣布與台灣菸酒公司合作打造ROG X 台酒電競泡麵。

SpaceX衛星連網服務Starlink 已經著手與航空業者洽談合作

SpaceX旗下衛星連網服務Starlink副總裁Jonathan Hofeller透露，目前已經著手與多家航空業者洽談合作，並且確認著手打造針對民航機使用連網設備，預計最快在近期內即可應用在航班飛機上供人使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。