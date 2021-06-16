SpaceX衛星連網服務Starlink 已經著手與航空業者洽談合作
SpaceX旗下衛星連網服務Starlink副總裁Jonathan Hofeller透露，目前已經著手與多家航空業者洽談合作，並且確認著手打造針對民航機使用連網設備，預計最快在近期內即可應用在航班飛機上供人使用。
在先前規劃時，應用在飛機、船舶或大型車輛作為連網設備，原本就是Starlink服務場景之一，因此目前宣布與航空業者洽談合作並不算太意外。
依照Jonathan Hofeller說明，應用在飛機上的Starlink衛星連網設備將與一般版本有些不同，其中天線部分將針對飛機在高空飛行情況進行最佳化，畢竟依照飛機在空中移動速度，要確保正確衛星訊號連接並不容易，而要維持Starlink衛星連網服務標榜速度顯然也是一大挑戰。
除了Starlink，包含提供低軌道衛星連網服務的Viasat，目前也開始與美國達美航空洽談合作機會，預期也準備搶攻目前飛機航班上普遍較慢、延遲較高的衛星連網服務市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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