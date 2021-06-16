華碩攜手台酒打造電競泡麵 對上宏碁在台擴大布局的電競能量飲料

繼日前透過ROG電競聯盟活動攜手營多印尼極品炒麵，並且推出ROG X 營多麵聯名泡麵碗之後，華碩再次宣布與台灣菸酒公司合作打造ROG X 台酒電競泡麵。

華碩攜手台灣菸酒公司打造電競泡麵

此次聯名合作泡麵是將遊戲中的「補包」實體化，並且藉由ROG人氣角色－審判槍神Horsem4n、冷豔忍者Se7en、電馭武士Akira，讓台灣菸酒公司推出的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵結合Cyberpunk風格，同時注入熱血電競魂，預計從6月15日起進駐四大超商、超市，以及各大量販店。

配合此次聯名合作，華碩更推出在7月底前購買ROG電競筆電、桌機，即可透過線上登錄加贈「ROG X 台酒花雕雞麵」特製箱，而購買任1碗「ROG X 台酒電競泡麵」與ROG指定筆電，線上登錄即可加贈「ROG X 台酒花雕雞麵」特製箱，以及ROG×C.A.CHOU聯名滑鼠墊，至於購買任1碗「ROG X 台酒電競泡麵」，線上登錄即可參加ROG電競產品抽獎，最大獎項為最新發表的電競筆電ROG Zephyrus M16。

宏碁引進黑色瓶身設計的PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版

除了華碩，宏碁去年也宣布成立飲料事業單位，並且由泰山監製、大江生醫代工生產PredatorShot掠奪者能量飲料，同時近期更宣布在台推出以黑色瓶身設計的PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版，強調添加維生素B群等原物料均與台灣生產版本不同，將可創造更多元口感體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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