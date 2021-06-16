Intel進軍SmartNIC市場 藉由IPU設計加速資料中心運算效率
在The Six Five Summit活動中，Intel宣布以多架構XPU發展理念，推出名為IPU (infrastructure processing unit,架構處理器)的可編程網路運算元件，讓各類網路服務運作過程可降低CPU資源佔用比重。
從設計應用模式來看，IPU設計定位與NVIDIA日前提出的DPU (data processing unit,資料處理器)相似，藉由FPGA形式以可編程特性對應不同運算需求，並且降低CPU資源使用佔比。
依照Intel介紹，IPU可對應儲存虛擬化、網路虛擬化，並且支援專用通訊協議加密傳輸，藉此確保資料使用安全，僅而讓資料中心工作流程更具運作彈性，更可讓雲端服務供應商可依照需求客製化佈署應用效率，同時也能加快軟體運作速度。
而藉由ASIC (特殊應用積體電路)打造的IPU設計，更讓Intel跨入SmartNIC (智慧網路介面卡)應用市場，並且與NVIDIA提出DPU等設計抗衡，同時也將以此穩固本身在資料中心領域發展腳步。
藉由先前提出的多架構XPU發展理念，Intel表示未來將不再只是以CPU作為主要發展項目，更包含再次以Xe顯示架構打造的GPU，以及泛指各類運算元件的XPU設計。此次提出的IPU設計也是源自多架構XPU發展理念，主要針對資料中心運算加速應用需求打造。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪比AirPods便宜！蘋果無線降噪耳機Beats Studio Buds開放預購
▪蘋果防丟神器AirTag開箱實測！安裝設定、換電池超簡單上手
▪價差7500元…三款iPad鍵盤的價格、功能、外觀設計一次看
▪Apple Watch Series 7 未來能測體溫、血糖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言