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Intel進軍SmartNIC市場 藉由IPU設計加速資料中心運算效率

聯合新聞網 / 楊又肇

在The Six Five Summit活動中，Intel宣布以多架構XPU發展理念，推出名為IPU (infrastructure processing unit,架構處理器)的可編程網路運算元件，讓各類網路服務運作過程可降低CPU資源佔用比重。

從設計應用模式來看，IPU設計定位與NVIDIA日前提出的DPU (data processing unit,資料處理器)相似，藉由FPGA形式以可編程特性對應不同運算需求，並且降低CPU資源使用佔比。

依照Intel介紹，IPU可對應儲存虛擬化、網路虛擬化，並且支援專用通訊協議加密傳輸，藉此確保資料使用安全，僅而讓資料中心工作流程更具運作彈性，更可讓雲端服務供應商可依照需求客製化佈署應用效率，同時也能加快軟體運作速度。

而藉由ASIC (特殊應用積體電路)打造的IPU設計，更讓Intel跨入SmartNIC (智慧網路介面卡)應用市場，並且與NVIDIA提出DPU等設計抗衡，同時也將以此穩固本身在資料中心領域發展腳步。

藉由先前提出的多架構XPU發展理念，Intel表示未來將不再只是以CPU作為主要發展項目，更包含再次以Xe顯示架構打造的GPU，以及泛指各類運算元件的XPU設計。此次提出的IPU設計也是源自多架構XPU發展理念，主要針對資料中心運算加速應用需求打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel

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