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亞馬遜希望9月開始 內部員工至少有三天在辦公室工作

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果、Google、微軟等科技業者接連公布接下來準備施行新辦公模式後，亞馬遜也說明今年9月將讓員工採每週可選擇兩天遠距辦公的彈性工作模式上班。

依照亞馬遜內部公布辦法，預計從9月7日起開始要求位於美國、英國、以色列、澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯，以及阿拉伯聯合大公國地區員工每週至少三天回到辦公室工作，其中兩天則可選擇以遠距辦公方式彈性工作。

若員工希望有更大彈性的話，亦可額外提出申請，並且由各團隊主管自行裁定。不過，一旦申請獲得批准的話，員工將不會在辦公室內獲得個人專用工作位置，同時也會被列為以遠距辦公為主的工作身分。

而跟Google一樣，亞馬遜也開放員工在每年內以最多四周時間長度，選擇在美國境內不同地區遠距辦公，藉此因應員工在後疫情時代需要更大彈性辦公需求。

在此之前，亞馬遜新任執行長Andy Jassy便曾透露在後疫情時代構思全新辦公模式相當重要，同時更認為許多發明與創新難以透過線上形式完成，部分情況依然需要緊密團隊協作才能實現，但也不會否認透過網路實現更具彈性的工作模式所帶動效益。

因此從原先提出希望回歸以辦公室為中心的運作模式，目前亞馬遜顯然也希望能在彈性辦公模式找到更合適的平衡點。但彈性辦公模式顯然無法適用於亞馬遜負責貨品配送相關業務員工，主要還是會針對能透過網路辦公的員工提供此項彈性工作模式。

除了科技業者鼓勵員工返回辦公室工作，實際上在科技業者辦公園區鄰近商圈、餐飲業者也期望科技業者恢復辦公室運作，藉此帶動鄰近商圈及餐廳消費商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 亞馬遜 在家工作

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