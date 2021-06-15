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日後重返辦公室的工作模式？Ubisoft：依照員工需求個別調整

聯合新聞網 / 楊又肇

跟其他企業一樣，Ubisoft在此波疫情期間均開放員工在家遠距辦公，但隨著美國越來越多企業準備返回辦公室工作，目前也開始構思未來員工的辦公模式，以利在今年9月重返辦公室工作。

從新任人事長Anika Grant透過內部信件說明，Ubisoft希望採用更具彈性的工作模式，並且讓員工可在工作及家庭之間相處取得平衡。

依照Ubisoft目前規劃，並非像是其他企業僅規定員工必須在一週內有多少天返回辦公室工作，而是針對不同員工的工作性質作調整，其中考量無法在家工作的情況，仍會有部分員工必須返回辦公室工作，但如果負責工作事項可以有更大彈性調整空間的話，則可選擇在家或其他適合辦公地點工作。

▲Ubisoft人事長Anika Grant
▲Ubisoft人事長Anika Grant

Anika Grant表示，不會考慮單一模式安排日後公司內部工作模式，認為從近期施行遠距辦公模式情況觀察，確實顯示部分工作若以遠距彈性方式完成，實際上會有更大效率，但也確實會有部分工作內容較難以遠距形式完成，因此未來會考量諸多因素安排未來不同工作模式。

目前許多企業也開始面臨後疫情時代的辦公模式調整需求，不少員工希望能維持現行實施的遠距辦公模式，部分企業也認為若能讓員工彈性辦公，確實也能降低辦公室租賃等成本支出，但同時也有部分企業與員工持相反意見，顯示並非所有企業與員工都能接受遠距辦公模式。

而即使企業針對不同員工與工作需求個別調整辦公模式，可能也會引起員工之間心理不平衡等問題，因此更讓企業在接下來調整辦公模式將面臨不少考驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 疫情 會考 Ubisoft

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