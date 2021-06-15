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Arm若恢復實際獨立運作公司 Qualcomm等業者將積極擴大投資

聯合新聞網 / 楊又肇

近期接受英國電訊報訪談時，預計在6月底正式接任Qualcomm執行長的Cristiano Amon表示，若NVIDIA因故無法收購Arm，同時將使Arm恢復成為獨立運作公司情況下，包含Qualcomm在內業者都會積極向Arm投資。

雖然NVIDIA執行長黃仁勳始終有信心完成收購Arm，但目前關鍵似乎仍停留在中國監管機構是否同意此項交易，否則就有可能像當初恩智浦計畫收購Qualcomm，最終卻未能獲得中國監管單位批准而失敗。

而對於NVIDIA收購Arm，包含Qualcomm、Google及微軟在內業者均持反對票，認為此筆交易將影響過往Arm市場合作關係，同時也可能造成NVIDIA獨佔市場技術資源，因此更傾向Arm維持實際獨立運作模式，而非只是在特定科技業者麾下獨立運作。

由於目前越來越多運作模式採用Arm架構，更使得Arm架構從最早的微動處理器道目前普及應用的行動處理器，乃至於進軍個人筆電運算及超算領域展，因此也讓更多業者認為不可將Arm技術資源集中在特定科技業者手上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 Qualcomm Arm

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