全美最大餐飲外送服務進軍亞洲市場 以日本仙台作為出發首站

目前已經在加拿大與澳洲市場提供服務的DoorDash，確認正式進軍日本市場，藉此作為擴展亞洲地區發展首站。

而進駐日本市場，DoorDash預計先在仙台市地區率先提供服務，接下來則計畫在餐廳密度相當高的日本擴大服務範圍。

總部位於美國舊金山的DoorDash，目前依然是美國境內最大餐飲外送服務業者，今年4月已經搶下56%比例的餐飲外送服務市佔。除了提供餐飲外送服務，更提供Storefront服務協助餐廳業者打造線上訂參與送貨網站，藉由網路平台吸引多客戶。

同時，DoorDash更獲得日本電信業者SoftBank累積投資約6.8億美元，在去年底掛牌上市時，更讓SoftBank持有25%股值飆升至119億美元。

此次宣布進軍日本，自然也與早已進軍日本市場的Uber EATS形成直接競爭，同時也會與日本境內同樣推行外送服務許久的樂天Delivery，以及自聘外送員提供服務的出前館瓜分市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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