美國眾議院計畫 透過五項措施限制大型科技業者壟斷市場

在結束針對Google、蘋果、Facebook、亞馬遜等科技業者是否構成市場壟斷調查後，美國眾議院將透過五項措施限制大型科技業者影響市場競爭公平性。

目前相關法案仍須由眾議院表決通過，並且獲得參議院批准，才能由美國總統拜登正式簽署公告為正式法令，因此仍未有正式效力。而不少支持大型科技業者的團體則對此表示反對，認為相關法案若批准執行的話，不僅將造成使用者日後所能獲得服務受限，同時也可能使得美國科技發展失去競爭優勢。

在眾議院提出五項措施中，包含大型科技業者若擁有大規模平台時，將不能同時擁有平台經營或控制權。而相關法案中對於大型科技業者的定義，分別為市值達6000億美元以上，同時每月擁有50萬名以上活躍用戶與關鍵交易對象的業者，因此幾乎可將眾議院提出法案認定為針對Google、蘋果、Facebook、亞馬遜等科技業者所設。

不過，雖然微軟目前市值規模也在今年4月底逼近2兆美元規模，同時也擁有Windows作業系統營造的龐大市場生態，卻未被眾議院特別盯上，原因可能與微軟雖然以Windows作業系統稱霸PC市場，卻採與各個OEM業者一同擴大市場生態作法，同時不像蘋果、Google所營造作業系統市場與服務生態足以影響市場競爭。

市場看法認為，若眾議院提出法案獲得支持，並且批准成為正式法令，勢必將改變大型科技業者發展模式，但同時也會使用者過往習慣使用服務，例如亞馬遜將無法再提供Prime會員服務，而Google也將無法透過本身平台優勢讓使用者快速查找鄰近較受歡迎餐廳店家，蘋果方面也可能無法在作業系統內提供預裝服務等。

雖然目前美國共和黨與民主黨對於大型科技業者應該設限的看法一致，但是對於實際作法仍有不同意見，因此眾議院提出法案仍會有變數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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