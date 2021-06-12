傳Intel有意以20億美元 收購晶片設計新創業者SiFive
彭博新聞引述消息指稱，Intel在內業者已經向藉由RISC-V指令集架構打造商用解決方案的晶片設計新創業者SiFive，或許將透過強化RISC-V指令集架構對抗近年擴大發展的Arm架構市場布局。
在相關出價競購中，Intel可能以近20億美元收購SiFive，同時此項交易協商仍處於初步討論，尚未成為定案，而SiFive有可能在收購後維持獨立運作。
不過，Intel與SiFive並未對此消息作任何回應。
由於近前Arm架構應用發展大幅成長，因此不少業者也開始觀望採開源架構設計的RISC-V指令集架構發展潛能，並且預期將能形成與Arm架構抗衡局面。而目前運用RISC-V指令集架構打造商業解決方案的SiFive則吸引不少業者投資，其中包含SK海力士、Spark資本、沙烏地阿拉伯國家石油公司旗下Prosperity 7新創扶植資金，另外也包含取得Qualcomm、Western Digital投資金額。
SiFive最近一次募資金額約達6100萬美元，同時市值成長至5億美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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