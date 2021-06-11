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蘋果設計大獎聚焦6大新面向 12獲獎者出列

中央社 / 台北11日電
蘋果公司公布2021年設計大獎獲獎者。路透
蘋果公司公布2021年設計大獎獲獎者。路透

蘋果公司（Apple）公布2021年設計大獎獲獎者，今年6個新的獎項類別分別從創新、視覺與圖像設計、互動性、愉悅與樂趣、包容性、社會影響力等面向，表揚來自全球各地共12款App和遊戲開發者。

蘋果指出，除了象徵榮譽的蘋果設計大獎實體獎座之外，今年的獲獎者還將獲得一套獎品組合，包含能讓開發者繼續創造出色App和遊戲的硬體配件。

蘋果全球開發者關係副總裁普萊斯考特（Susan Prescott）表示，今年的蘋果設計大獎獲獎者重新定義對美好App體驗的期望，這些開發者的作品是蘋果6個新獎項類別的完美典範，體現App和遊戲在日常生活中所扮演的重要角色。

「包容性」獎項類別的獲獎者藉由支持來自多元背景、能力水準和語言的族群，為所有人提供更好體驗。得獎者之一的Voice Dream Reader是一款文字轉語音App，支援超過24種語言，以及PDF、網頁或電子書等數位文本，可以將內容大聲朗讀出來。另一個得獎者是HoloVista遊戲，支援多項輔助使用功能，包括運動控制、文字大小、文字對比度、聲音和視覺效果強度選項。

「愉悅與樂趣」類別的獲獎App包括Pok PokPlayroom，提供細緻的觸覺回饋和充滿現場感的音效。另一款得獎App是休閒遊戲Little Orpheus，透過幽默的對話，保持輕鬆的遊戲體驗。

「互動性」類別的獲獎者提供量身打造的直覺介面和簡易的控制方式，其中CARROT Weather App以幽默的天氣預報和獨特的視覺效果聞名。Bird Alone App結合手勢、觸覺、視差效果和動態音效打造遊戲世界，音樂會根據現實中的天氣、季節和時間而變化。

「社會影響力」類別的獲獎者以有意義的方式改善生活，凸顯重要議題。例如Be My Eyes App使盲人和低視能人士能夠透過他們的相機，與來自世界各地的志工配對，讓志工協助他們辨識物體。Alba這款遊戲透過拯救野生動物、修復保護區的橋樑、清理城鎮周邊的垃圾，展現尊重環境的正面效應。

「視覺與圖像設計」得獎者包括Loóna App，結合放鬆活動、故事和環境聲，提供動畫睡眠課程。另一個獲獎者「原神」開拓手機遊戲視覺效果的新篇章。

在「創新」類別，獲獎者之一的NaadSadhana是一款音樂App，可以聆聽歌手即興創作的人聲演唱，提供音準的即時反饋，並即時產生相配的背景音樂。另一個獲獎者是「英雄聯盟：激鬥峽谷」遊戲，透過專為行動裝置設計的觸控、行動裝置專屬的相機設定等，將複雜的PC遊戲體驗完整呈現在行動裝置上。

蘋果

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