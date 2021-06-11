白宮新命令：撤銷過去川普禁止TikTok、WeChat的行政命令

在白宮稍早頒佈命令中，正式撤銷過去川普政權下達禁止TikTok、WeChat的行政命令。

在相關命令中，白宮宣布將不再限制TikTok、WeChat在美國境內下載及使用模式，同時也不會繼續要求TikTok拆分美國業務。

另一方面，美國總統拜登也簽署全新命令，要求美國商務部針對可能對美國國家安全造成影響的軟體服務進行安全評估，但強調必須在有實質證據情況下進行評估，藉此正確判斷軟體服務是否確實對美國國家安全造成威脅，意味將全面推翻川普政權僅以懷疑便認定對美國國家安全造成影響的作法。

從整體來看，雖然TikTok、WeChat目前在美國營運業務確定不會受影響，但並不代表源自中國的軟體服務、產品在美國境內從此就能順利推行，例如目前仍被美國政府列入技術禁止出口名單的華為，短時間內似乎還是難有從名單移出機會。

過去川普基於國家安全考量，接連向中國業者發出禁令，同時也限制中國業者提供服務、軟體在美國境內運作，包含華為、中興、DJI、中芯國際等業者均先後受到技術出口禁令影響，而TikTok、WeChat等服務也被指稱涉及危及資訊安全，因此被列入禁止下載名單內。

不過，WeChat後續以違反人民言論自由，成功讓法院裁定美國政府違憲之後，使得WeChat得以維持在美國境內提供下載使用，而TikTok也藉由WeChat裁決結果得以暫緩在美國境內被禁止下載使用危機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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