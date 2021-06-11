賽靈思新款Versal AI Edge系列晶片 標榜推動更高邊緣運算密度

針對汽車、醫療、航太領域等邊緣運算應用需求，賽靈思宣布推出全新Versal AI Edge系列晶片，標榜相比藉由GPU加速推動的人工智慧效能及電功耗比，將足足提高4倍，同時運算密度更比前一代產品提昇10倍，並且藉由FPGA架構形式讓佈署更具彈性及擴展性。

Versal AI Edge系列晶片將可應用在汽車自動駕駛、機器人協同作業、打造自動化智慧工廠，或是藉由人工智慧系統輔助醫療運作，甚至可應用在航太及國防領域多任務有效負載。

相比過往採用人工智慧引擎，賽靈思強調新款Versal AI Edge系列晶片可對應4倍機器學習運算能力，並且將全新加速器RAM與強化後的記憶體層級整合，藉此發揮相比GPU加速可提高4倍的人工智慧效能與電功耗比表現，進而推動邊緣運算的人工智慧效能。

而Versal AI Edge系列是以7nm Versal架構打造，其功率效益 (power efficiency)僅以6W即可驅動，藉此符合邊緣運算裝置應用所需，此外也搭載嵌入式運算的純量引擎 (scalar engine)，以及用於感測器融合與硬體自行調適能力的靈活應變引擎，另外更搭載支援推論能力高達479 (INT4)TOPS表現的人工智慧引擎，更支援視覺、雷達和光達處理，以及透過軟體定義的無線電等進階訊號處理作業負載，因此可以廣泛應用在具備自動駕駛功能的車輛系統。

賽靈思更針對開發人員提供設計入門管道，讓軟體硬體開發人員都能輕易透過Versal AI Edge系列晶片打造各類邊緣運算應用產品。而Versal AI Edge系列晶片預計在2022年上半年開出貨，目前相關設計文件與技術支援已經提供部分客戶使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦