蘋果透過簡化流程、上雲等方式讓開發者更容易打造App

從此次WWDC 2021公布消息來看，蘋果不僅希望能大幅簡化開發者打造App時面臨門檻，此次宣布推出Xcode Cloud服務，更顯示蘋果希望讓開發者能以更大彈性創作內容。

Xcode Cloud服務讓開發者上雲無縫完成App設計

近期受到疫情衝擊，使得許多企業必須採取彈性上班模式，讓員工以遠距辦公形式完成原本工作事宜，而對於許多需要團隊合作的App開發流程勢必也造成一定影響。

雖然開發內容依然可以透過網路共享方式繼續完成，但在整體工作流暢度仍會有不直覺，以及需要在不同平台來回切換等問題，因此蘋果顯然希望藉由搬上雲端的Xcode Cloud服務，解決在遠距辦公情況下的App開發挑戰難題。

▲蘋果強調從幾年前就已經著手準備Xcode Cloud服務

即便並非因應目前疫情影響才提出Xcode Cloud服務想法，蘋果其實在更早之前就已經著手準備此項服務設計，目的其實就是希望透過上雲加快開發團隊設計App流程，而在目前受疫情影響改變過往App開發流程與工作模式之下，預期將能讓開發團隊能更容易協作完成App設計。

比起過去藉由Xcode打造App的模式，開發者能直接透過Xcode Cloud服務以線上協作方式完成編碼作業，更可透過雲端模擬方式檢視App在不同蘋果裝置上執行結果，同時也會彙整錯誤等內容，方便線上與其他團隊成員討論，並且進行即時修正，讓開發者省去在不同平台切換，以及面臨彙整資料的麻煩。

目前Xcode Cloud服務將從近期開放特定開發者進行前期測試，表訂夏季開放更多開發者加入使用，並且會在今年秋季公布此項服務計費方式，預計在明年全面開放所有開發者使用。

▲預計從現在開始提供部分開發者進行前期測試，預計夏季至秋季會公布更進一步消息，預計明年開始提供所有開發者使用

新版Swift讓App開發變得更簡單，iPad也能快速打造App

此次另一項讓開發者更容易打造App的設計，則是針對Swift程式語言的調整。

其中，對於已經有程式設計基礎以上能力的開發者，這次在新版Swift加入名為「Concurrency」 (並行)的概念，不僅再次結合各類API資源，讓原本需要多行程式編碼內容呈現的App"瘦身"，調整成僅需更少編碼內容即可呈現相同執行結果。

▲新版Swift讓開發者能以更精簡編碼內容完成App設計

這樣的作法，除了讓開發者能減少編碼過程寫入錯誤內容產生bug之餘，同時也會在撰寫自動帶入合適編寫內容，讓開發者撰寫編碼流程可以加快，甚至可以用更更精簡編碼內容讓App執行效率提高。

另一方面，此次針對在iPad機種上的Swift Playground的調整，更是加入可讓使用者直接以此打造App，而非僅侷限在學習App設計，意味將能吸引更多沒有程式開發基礎的人，同樣可以透過Swift Playground學習相關知識後，即可以此打造結合個人創意想法的App內容，甚至不少開發者也已經藉由Swift Playground打造App，或是設計應用服務原型。

▲現在藉由Swift Playground也能用於App開發，而非只是學習App設計工具

TestFlight測試服務進駐Mac，或許是為了日後軟硬體更全面整合作準備

雖然蘋果強調過往僅在iOS、tvOS、watchOS等平台提供的TestFlight測試服務也正式加入支援macOS平台，是為了讓開發者在所有蘋果裝置測試其App執行表現，但另一方面或許也是因應日後讓Mac機種全面轉向Arm架構所做準備，並且讓開發者所打造App可以在所有蘋果裝置上順利執行使用。

而進駐macOS平台，意味開發者將能更容易透過TestFlight測試服務吸引更多人提供反饋意見，藉此讓對應Mac使用的App能在正式推出前透過測試修正前期未能發現錯誤，或是參考更多使用體驗意見進行調整，藉此減少App推出可能面臨諸多問題的情況。

讓AR、3D內容創作變得更簡單

此次針對AR設計應用部分，蘋果宣布更新RealityKit 2工具內容，透過其中提供的物件掃描功能，將可讓開發者藉由iPhone、iPad鏡頭以多角度拍攝物體表面，即可透過72張不等數量照片資料形成擬真的3D物件，並且可直接串接Xcode編碼內容使用，讓開發者可以更容易直覺完成AR或3D服務內容，無需在不同平台、工具間頻繁切換，甚至無需特別借助專業器材將物體拍攝為3D影像。

▲透過iPhone或iPad相機即可輕易捕捉物件外觀，並且形成擬真3D影像

如此一來，開發者將能以更簡單方式製作3D物件，並且將此類素材應用在開發內容中，同時對於遊戲、虛擬視覺等應用設計都能帶來更大便利性。而在實際應用中，更可看見藉由物件掃描功能製作的3D物件可以完整重現原本物品表面質感，但不確定未來是否會進一步整合更貼近真實的即時光影追跡效果 (Ray Tracing)，讓視覺感受更加真實。

▲製作的3D影像可以應用在遊戲、影片，或是線上展示等需求

在使開發者更容易創造3D物件，似乎也代表蘋果接下來將使ARKit應用可以呈現更逼真的虛擬視覺效果，並且推動iOS平台上的AR內容發展，甚至更可能為了接下來準備推出的AR眼鏡裝置作準備。

▲ARKit依然是蘋果重點發展項目，未來或許將會擴展到AR眼鏡裝置

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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