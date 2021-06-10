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薩爾瓦多正式成為第一個將比特幣作為法定貨幣的國家

聯合新聞網 / 楊又肇

就在許多人討論數位貨幣能否成為國家認可的法定貨幣時，薩爾瓦多正式宣佈允許比特幣作為法定貨幣使用，成為全球第一個准許數位貨幣作為法定貨幣使用國家。

相較美國、歐盟與印度政府擔心數位貨幣影響法定貨幣交易，甚至可能造成法定貨幣強度減弱，因此先後提出加強監管辦法，或是立法明文禁止。

不過，薩爾瓦多總統Nayib Bukele日前於美國佛州邁阿密舉辦的比特幣大會 (Bitcoin 2021)中，表示將向薩爾瓦多國會提交把比特幣納入成為法定貨幣之一。而在近期投票決議中，薩爾瓦多國會以64票同意 (總票數為84)比例通過Nayib Bukele此項提案，正式將比特幣納入薩爾瓦多國內法定貨幣之一 (另一個法定貨幣則是美元)。

未來在薩爾瓦多境內使用比特幣交易，將不再受特定規範限制，並且將可在銷售商品以比特幣標示價格，甚至能以比特幣支付稅金，而透過比特幣交易更無需繳納資本利得稅。

但不少看法認為，薩爾瓦多此項決定有可能影響其與國際貨幣基金組織 (IMF)合作計畫，同時也有人認為比特幣等數位貨幣目前仍有劇烈價格浮動情況，作為法定貨幣可能會有更大風險，而Nayib Bukele說法則認為採納比特幣作為法定貨幣，將凸顯薩爾瓦在金融發展有更大包容及投資機會，同時更預期藉此推動旅遊、創新與經濟發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 薩爾瓦多 印度

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