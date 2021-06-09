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川普嗆：要不是祖克柏一直打電話 我早應該把臉書禁掉！

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit:截自川普臉書
Photo Credit:截自川普臉書

就在前幾天，臉書獨立監察委員會發表被外界稱為川普條款（Trump Rules）的新政策。

就算美國 2020 總統大選早已過去好幾個月，但到現在，前任總統川普（Donald Trump）跟社群平台之間還是餘波不斷。川普透過他的官方網站發表聲明，指稱「早該在擔任總統時就查禁臉書」。

他的聲明首先稱讚最近尼日封鎖 Twitter 的行為，指稱更多國家應該因社群平台的言論政策，封鎖 Twitter、Facebook。他還稱「也許我應該在擔任總統期間也這樣做，但祖克柏（臉書執行長 Mark Zuckerberg） 一直打電話給我，說我多麼棒。」

就在前幾天 6 月 4 日，臉書獨立監察委員會（Oversight Board）發表被外界稱為川普條款（Trump Rules）的新政策，表示若公眾人物在內亂、暴動期間發表煽動言論的話，將會鎖帳號最高長達兩年；也因此將維持 5 月的裁決，繼續封鎖川普帳號。

美國華府國會山莊 1 月 6 日爆發川普支持者暴力襲擊，甚至導致傷亡，這讓臉書第一時間無限期封鎖川普的 FB、IG 帳號，並在上個月維持決定；不過臉書董事會也表示，無限期禁言並不合適。

另外 Twitter 最近封鎖尼日現任總統穆罕默杜·布哈里 (Muhammadu Buhari) 一篇威脅獨立運動人士的貼文，讓尼日政府回擊，全國封鎖 Twitter。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普 Twitter 祖克柏 臉書

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