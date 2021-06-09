川普嗆：要不是祖克柏一直打電話 我早應該把臉書禁掉！
就在前幾天，臉書獨立監察委員會發表被外界稱為川普條款（Trump Rules）的新政策。
就算美國 2020 總統大選早已過去好幾個月，但到現在，前任總統川普（Donald Trump）跟社群平台之間還是餘波不斷。川普透過他的官方網站發表聲明，指稱「早該在擔任總統時就查禁臉書」。
他的聲明首先稱讚最近尼日封鎖 Twitter 的行為，指稱更多國家應該因社群平台的言論政策，封鎖 Twitter、Facebook。他還稱「也許我應該在擔任總統期間也這樣做，但祖克柏（臉書執行長 Mark Zuckerberg） 一直打電話給我，說我多麼棒。」
就在前幾天 6 月 4 日，臉書獨立監察委員會（Oversight Board）發表被外界稱為川普條款（Trump Rules）的新政策，表示若公眾人物在內亂、暴動期間發表煽動言論的話，將會鎖帳號最高長達兩年；也因此將維持 5 月的裁決，繼續封鎖川普帳號。
美國華府國會山莊 1 月 6 日爆發川普支持者暴力襲擊，甚至導致傷亡，這讓臉書第一時間無限期封鎖川普的 FB、IG 帳號，並在上個月維持決定；不過臉書董事會也表示，無限期禁言並不合適。
另外 Twitter 最近封鎖尼日現任總統穆罕默杜·布哈里 (Muhammadu Buhari) 一篇威脅獨立運動人士的貼文，讓尼日政府回擊，全國封鎖 Twitter。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪舊機iPhone 6S繼續戰！整理iOS 15、iPadOS 15、macOS、watchOS 8可升級機種
▪iOS 15大升級 通話、分享更便利 「專注模式」擋掉干擾
▪新版macOS「Monterey」推出新版Safari瀏覽器 跨裝置連動更直覺
▪iPadOS 15更個人化更多工 「快速備忘錄」隨時記下靈感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言