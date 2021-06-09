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麥當勞開始在芝加哥10家分店得來速 測試人工智慧點餐

聯合新聞網 / 楊又肇

CNBC電視台報導指稱，美國麥當勞正在芝加哥風城 (Windy City)內的10家分店測試全新得來速服務，其中包含採用人工智慧技術協助顧客點餐，藉此讓更多人力可以應用在餐點準備。

依照麥當勞執行長Chris Kempczinski在日前策略發展會議說明，導入人工智慧技術輔助點餐的精準度，目前已經提昇至85%。

不過，Chris Kempczinski認為將人工智慧技術應用在餐飲服務仍有許多挑戰，但預期將能順利解決人力需求，同時也能節省訓練員工記下繁複的菜單內容、促銷組合，或是避免人為操作導致餐點錯誤，以及面對各類顧客應對情況時所產生負擔，藉此讓得來速點餐流程可以加快。

雖然在不少比重是為了精簡人力，或是將人力分配在餐廳營運更多調度需求，但麥當勞將人工智慧技術套用在得來速，確實也能讓開車購餐流程能以更自動化形式加快服務流程。

麥當勞接下來預計會將此項設計推廣至全美約1萬4000家分店，而Chris Kempczinski認為另一項挑戰則是利用此類技術取代既有員工負責工作時，可能會造成既有員工不滿或無法接受等問題，但強調日後將會持續運用科技讓餐廳營運能納入更多自動化設計。

以目前許多麥當勞運作模式來看，其實許多分店內都已經設置自動點餐機，藉此在人潮眾多時分擔櫃檯點餐需求，讓更多人力可以運用在備餐，並且加快出餐速度，使消費者能更快拿到所需餐點。

但不知道導入更多人工智慧服務之後，是否會吸引更多人嘗試戲弄人工智慧系統？例如過去曾有不少人在得來速嘗試的「Big Mac」Rap，或是對著對講機唱歌…

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

麥當勞 芝加哥 人工智慧

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