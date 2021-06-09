W3C發起WebExtensions社群 不同瀏覽器的外掛程式將能彼此相容

在Mozilla、Google、微軟，以及去年也開始在Safari加入外掛擴充設計的蘋果，目前均加入由W3C (全球資訊網協會)推動的WebExtensions社群，未來預期推動可共通使用的瀏覽器外掛核心資源，藉此讓原本對應不同瀏覽器使用的外掛可以彼此相容。

相較過往上網模式，現在的使用者有更多時間會透過網路處理工作事宜，同時也要兼具一般生活使用情況的話，許多人通常會選擇使用不同瀏覽器作區隔，例如藉由Firefox處理工作事宜，而上網互動、追劇、聽音樂則會透過Chrome瀏覽器，避免集中在相同瀏覽器造成分頁過多，甚至可能會佔用過多的系統記憶體資源，導致裝置執行效率變慢。

不過，隨著各瀏覽器相繼推動自有外掛使用生態，不僅變成開發者必須針對不同瀏覽器打造外掛程式，會由設計與維護上的麻煩，使用者也可能會因為原本習慣使用的外掛無法在另一個瀏覽器使用，進而影響使用體驗。

因此W3C推動的WebExtensions社群便希望改善這樣的情況，預期透過透過使用相同核心資源，讓不同瀏覽器的外掛程式能夠彼此相容，並且能藉此推動外掛程式使用普及度。

目前WebExtensions社群分別提出可使用相同核心資源、API設計，並且透過統一權限使用許可方式，讓外掛程式可在不同遊覽器相容運作，同時也必須確保外掛程式在不同瀏覽器上使用可以維持相同執行效率，另外也必須確保執行穩定且安全的架構設計。

但在相關規劃中，WebExtensions社群並未限制不同瀏覽器設計特性，因此依然允許外掛程式可配合瀏覽器特性發揮功能，並不會為了刻意追求相容性而扼殺外掛程式透過特定瀏覽器發展獨占功能的情況。

而目前WebExtensions社群相關規劃都還是處於初期階段，但因為加入Mozilla、Google、微軟與蘋果在內瀏覽器業者，因此預期能改變過往不同瀏覽器上的外掛程式發展生態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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