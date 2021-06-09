快訊

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

藍拋報稅再延...蘇貞昌：疫情期間當然要延 請財部研擬

Magic Leap與AMD合作半客製化APU 推動擴增實境等虛擬視覺應用

聯合新聞網 / 楊又肇

Magic Leap宣布將與AMD合作，將由AMD針對Magic Leap擴增實境應用需求打造半客製化APU，藉此強化虛擬視覺運算效果。

在此之前，Magic Leap 1便是採用NVIDIA的代號「Parker」的Tegra X2處理器，藉由兩組Denver CPU、四組Arm Cortex-A57 CPU，搭配256組CUDA核心設計的Pascal顯示架構GPU，推動充分的擴增實境運算效能。

而此次宣布與AMD合作辦客製化APU，預期將透過更小製程推動更高運算效能，藉此對應更穩定且清晰的擴增實境影像即時呈現效果。

依照先前Magic Leap執行長Peggy Johnson透露說法，表示第二代Magic Leap設備設計體積將縮減50%，並且讓重量降低20%，可見視野範圍更預期擴大一倍以上。

至於此次與Magic Leap合作，更讓AMD在顯示運算應用能往全新方向發展，同時也能跨入虛擬視覺在企業端未來應用佈局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 AMD

延伸閱讀

Facebook強化後疫情時代的線上電商應用、擴增實境體驗

AMD宣布RDNA 2顯示架構 將應用在三星Exynos處理器與Tesla車款

AMD揭曉Radeon RX 6000M系列GPU 同步提出AMD Advantage筆電設計方案

AMD將透過3D封裝技術配合製程精進 加速提升處理器效能

相關新聞

和碩員工洩漏女子iPhone私密照！蘋果付數百萬美元和解

美國俄勒岡州一名女大生日前將iPhone送修，但手機內的私密照片和影片被兩名和碩員工洩漏，對此，美國蘋果公司已支付數百萬...

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

麥當勞開始在芝加哥10家分店得來速 測試人工智慧點餐

CNBC電視台報導指稱，美國麥當勞正在芝加哥風城 (Windy City)內的10家分店測試全新得來速服務，其中包含採用人工智慧技術協助顧客點餐，藉此讓更多人力可以應用在餐點準備。

日本、芬蘭合作開發6G 與中國大陸競爭制定全球標準

日本和芬蘭的產業團體將聯手研發第六代行動通訊技術（6G），希望能在中國企業影響力愈來愈大的領域裡引領制定全球標準。芬蘭電...

G7協議推動全球企業最低稅率 將使蘋果、Google、亞馬遜等企業受影響

G7 (註)成員國稍早達成協議，未來將針對跨國企業稅收進行調整，屆時將使蘋果、Google、亞馬遜等企業造成不少影響。

不肖人士偷換實聯制QR Code 掃描後恐傳訊到高額付費號碼

行政院開發簡訊實聯制，民眾只要掃描QR Code，就可傳送簡訊至1922，記錄每日足跡以利疫情調查。不過165全民防騙提醒，有不肖人士更換店家張貼的QR Code，誘導民眾將簡訊傳送至高額付費號碼，因此傳簡訊前務必確認發送對象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。