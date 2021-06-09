Magic Leap與AMD合作半客製化APU 推動擴增實境等虛擬視覺應用

Magic Leap宣布將與AMD合作，將由AMD針對Magic Leap擴增實境應用需求打造半客製化APU，藉此強化虛擬視覺運算效果。

在此之前，Magic Leap 1便是採用NVIDIA的代號「Parker」的Tegra X2處理器，藉由兩組Denver CPU、四組Arm Cortex-A57 CPU，搭配256組CUDA核心設計的Pascal顯示架構GPU，推動充分的擴增實境運算效能。

而此次宣布與AMD合作辦客製化APU，預期將透過更小製程推動更高運算效能，藉此對應更穩定且清晰的擴增實境影像即時呈現效果。

依照先前Magic Leap執行長Peggy Johnson透露說法，表示第二代Magic Leap設備設計體積將縮減50%，並且讓重量降低20%，可見視野範圍更預期擴大一倍以上。

至於此次與Magic Leap合作，更讓AMD在顯示運算應用能往全新方向發展，同時也能跨入虛擬視覺在企業端未來應用佈局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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