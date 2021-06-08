G7協議推動全球企業最低稅率 將使蘋果、Google、亞馬遜等企業受影響

G7 (註)成員國稍早達成協議，未來將針對跨國企業稅收進行調整，屆時將使蘋果、Google、亞馬遜等企業造成不少影響。

註：七大工業國組織，成員國包含美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。

此項協議主要是為了消弭過去跨國企業在稅賦較低國家設立公司行號，藉此達成鉅額避稅的情況，預期將可讓成員國針對利潤率超過10%以上的企業徵收20%或以上稅金，甚至計畫設置全球企業最低稅率為15%的條款。

不過，OECD (經濟合作暨發展組織)指出各國政府對於制定全球企業最低稅率大致表示支持，但是對於實際設定稅率的意見卻明顯不同，因此將使全球企業最低稅率議題可能面臨難有統一定調情況。

而在先前討論中，則是提及各國政府依然可依照各自情況制訂國內企業稅率，但如果發生跨國企業在特定國家以相對較低稅率繳納稅金，那麼該跨國企業的母國政府將可要求跨國企業將稅金補足至全球企業最低稅率對應額度。

意味過去透過被稱為「避稅天堂」國家設置公司行號，藉此規避高額稅金的作法將成為歷史，但依然要看各國對於全球企業最低稅率的看法是否能達成共識，例如過去始終以低稅金吸引眾多跨國企業進駐的愛爾蘭，顯然對於全球企業最低稅率議題不感興趣。

另一方面，此次討論中也提及過去英國、法國等國家針對Google、亞馬遜等跨國企業徵收的數位服務稅，未來或許也有可能隨著全球企業最低稅率議題而被取消，因此某種程度上也還是會對這些跨國企業帶來好處，而對更多國家政府而言則是能減少企業合法規避高額稅金情況，如此也能避免諸多企業發展資源與就業機會流失。

目前此項協議會繼續在7月於義大利威尼斯舉辦的G20繼續討論，預期屆時會確定更多細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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