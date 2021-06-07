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不肖人士偷換實聯制QR Code 掃描後恐傳訊到高額付費號碼
行政院開發簡訊實聯制，民眾只要掃描QR Code，就可傳送簡訊至1922，記錄每日足跡以利疫情調查。不過165全民防騙提醒，有不肖人士更換店家張貼的QR Code，誘導民眾將簡訊傳送至高額付費號碼，因此傳簡訊前務必確認發送對象。
臉書專頁「165全民防騙」5日貼文指出，「店家將QR Code張貼於店門外，務必不定期檢查，以防遭不肖人士更換，民眾掃描及傳送簡訊時也需注意是否真的傳到1922，以免連結到高額付費號碼，讓荷包大失血」。
165全民防騙提醒，「民眾掃完QR CODE，按下簡訊傳送前，要先確定螢幕上方，傳送簡訊的對象確定是1922再傳送」。
有網友將該篇貼文轉貼至臉書社團爆怨2公社，不少網友留言「詐騙集團真的是什麼事都幹的出來」、「賺這種錢會有報應」、「真的詐騙集團趁這時候頻頻出末，已有店家接到2次詐騙電話了，要小心」。
也有網友說「還好我都習慣檢查有沒有確實傳送，所以會注意號碼」、「我都帶筆出門，反正也才幾秒時間，2、3間店家而已」、「可以貼在玻璃內，不要直接貼在外面」。
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