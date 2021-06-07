蘋果計畫在WWDC 2021期間 舉辦Apple Music相關特別活動

日前宣佈將在Apple Music服務加入無損音訊，並且開放使用杜比全景聲技術的空間音訊功能後，蘋果隨即在Apple Music服務頁面預告將在美國西岸時間6月7日中午12點 (台灣時間6月8日凌晨3點)舉辦特別活動，顯然準備讓空間音訊功能正式上線提供使用。

不過，此場特別活動與下週同樣也準備展開的WWDC 2021並未有關連，而會以獨立形式舉辦，時間則銜接在WWDC 2021主題演講表定結束時間之後，而重點顯然只是著重在宣布空間音訊功能上線。

至於是否會像先前市場傳聞指稱蘋果計畫透過全新編碼方式，讓旗下AirPods系列耳機也能支援貼近無損音訊播放效果，目前暫時還無法確認。

另一方面，蘋果也有可能藉此次活動宣布推出以Beats品牌打造的真無線耳機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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