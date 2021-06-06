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蘋果開發者大會於8日凌晨登場 有望推出iOS 15和新款MacBook Pro

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣時間8日凌晨一點Apple（蘋果）的全球開發者大會（WWDC）正式舉行。圖擷自9to5Mac
台灣時間8日凌晨一點Apple（蘋果）的全球開發者大會（WWDC）正式舉行。圖擷自9to5Mac

台灣時間8日凌晨一點Apple（蘋果）的全球開發者大會（WWDC）正式舉行，有外媒分析蘋果將推出iOS 15、watchOS8等，以及Safari、健康、地圖和 iMessage 都將有重大更新。

根據知名蘋果分析網站《 9to5Mac 》報導，蘋果全球開發者大會（WWDC）將於6月7日美國時間上午10點舉行，這是自去年新冠疫情全球大流行後，恢復到正常時間舉行，不過這次還是採用線上方式發表。WWDC 2021將會在Apple Park進行直播，最受矚目的焦點之一就是蘋果是否將推出iOS 15和iPadOS 15。

報導指出，蘋果也在對iMessage進行更改，長期目標是希望能將iMessage變成更像是一個類似於WhatsApp「社交平台」，目前尚不清楚今年會推出哪些新功能。

另外，蘋果還將透過iOS 15中的新功能保護使用者隱私，該功能會向用戶顯示，哪些應用程式正在收集有關他們的數據。關於Apple Watch，蘋果也將推出watchOS 8，提高在戶外環境下常亮顯示的亮度，以及縮小版的Apple Notes（備忘錄）。

另外，新款MacBook Pro也有機會在WWDC登場， MacBook Pro 預計將帶來全新設計，除了升級 mini-LED 顯示技術外，也預估新設計會更扁平，類似於 iPad Pro，螢幕下方的「MacBook Pro」標誌也將被移除，也將重新搭載 HDMI、MagSafe與SD卡插槽等端口。

疫情 蘋果 WWDC

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