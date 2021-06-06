內部員工發起連署 要求蘋果提供更充分彈性辦公模式

針對蘋果執行長Tim Cook日前寄出內部信件，要求蘋果員工從9月開始至少每週需有三天回到辦公室工作，甚至特定需要團隊合作情況則會增加返回辦公室工作時間，但有不少蘋果員工後續發起連署，表示希望向公司爭取更充分的彈性辦公模式。

依照The Verge網站取得資料，約80名蘋果員工發起連署，要求公司考慮採取更具彈性的工作模式，同時希望能以透明、公開方式處理此項請求，並且希望考量不同團隊工作性質難免會有差異，藉此讓彈性工作模式可下放不同團隊自行決定。

此項連署是透過Slack群組發起，群組中更累積超過2800名蘋果員工參與關注，其中除了訴求希望日後能有更具彈性工作模式，同時也希望公司考慮能以此工作模式吸引更多人才，不受地理因素影響招募成效。

而蘋果方面並未對此作任何回應。

相較矽谷其他科技業者，蘋果實際上在遠距工作模式考慮相對保守，而不像Twitter、Facebook等在去年就明白告訴員工日後可自行決定合適的工作模式，允許員工可視個人狀況選擇在家工作，或是在有必要情況回到辦公室工作。

不過，即便像微軟很早就已經推動彈性工作模式的公司，實際上也還是希望員工能在特定時候回到辦公室工作。原因是仍有不少工作內容無法在家完成，例如硬體研發相關工作項目勢必會有一部分難以在家進行，即便是Google也會面臨相同問題，因此在過去對外聲明說法也是主張鼓勵員工可採用彈性辦公方式工作，卻未聲明所有員工都能以遠距形式在家工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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