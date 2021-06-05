內部信件顯示蘋果9月起要求員工 每週至少3天「回辦公室工作」

在微軟、Google先後說明在疫情趨緩情況下，預計採取的彈性辦公模式之後，蘋果似乎開始向內部員工說明日後準備施行的辦公模式。

依照The Verge網站取得消息，、蘋果執行長Tim Cook向內部員工寄發郵件顯示，蘋果員工將從9月初開始必須在每週內至少3天返回辦公室工作，其餘工作時間則可選擇遠距辦公。而在相關說明中，則是指出大部分員工需要在週一、週二與週四返回辦公室工作，而週三及週五則可選擇在家或其他地方遠距辦公。

至於需要團隊協同作業情況，則會被要求每週需要在辦公室工作4-5天，但蘋果也開放員工每年擁有最長2週時間採遠距辦公的工作彈性。此外，Tim Cook更鼓勵員工接受施打疫苗，藉此增強身體對於新型冠狀病毒的抵抗力。

雖然蘋果跟其他企業一樣，在疫情影響之下仍可藉由網路方式遠距辦公，但是對於許多技術研發、產品設計的工程人員而言，實際上卻很難在家或其他地方完成負責工作，加上蘋果諸多產品都需要高物保密情況，更讓部分員工藉由遠距辦公方式工作難度增加。

不過，蘋果方面並未對此消息作任何回應，但或許會在下週WWDC 2021期間公布具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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