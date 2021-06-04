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防疫真的鬆懈了？移動趨勢圖曝光 大眾運輸、公司、量販店人潮回升
台灣新冠肺炎疫情升溫，自5月19日全國升三級警戒，至今已3個星期。先前曾報導過台灣人進入自主封城，截至5月23日移動趨勢明顯偏低。然而根據截至5月29日同為假日的資料來看，包含大眾運輸站、雜貨店，甚至工作場所在內，人潮皆呈現回流的趨勢。唯一減少僅剩下公園類的場所。
根據5月29日Google釋出的COVID-19 社區人流趨勢報告，可以看到零售店和休閒設施較23日無增減；雜貨店和藥局上升3個百分點；大眾運輸站上升2個百分點；工作場所明顯上升12個百分點，而在先前(23日)資料唯一呈現正成長的住宅區，也再次上升1個百分點。
對比23日的移動趨勢資料，可明顯看出截至5月29日為止，「公園」類的場所，如國家公園、公共海灘、碼頭、寵物公園、廣場、公共花園等，呈現繼續下滑的趨勢，少了8個百分點。除此之外大眾運輸站、雜貨店(含雜貨市場、食品量販店、農夫市集、特殊食材專賣店、藥妝店等)人潮皆有回流的趨勢，不排除是民眾被悶壞了想出門透透氣，以及補充日常生活用品所致。
不少民眾認為，台灣進入三級警戒至今，已開始出現防疫疲乏的現象，路上可觀察捷運人潮也漸漸出籠。接下來又即將迎接端午連假，不免讓人擔心台灣防疫是否真的「鬆懈」了。
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