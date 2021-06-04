Ubisoft執行長兒子選擇離開所屬Owlient工作室 尋找全新發展機會

Ubisoft稍早證實旗下負責製作免費網頁遊戲與手機遊戲的Owlient工作室有兩名經理離開，而其中一位更是Ubisoft執行長Yves Guillemot的兒子。

依照說明，從2014年便在Owlient工作室擔任經理職務的Charlie Guillemot與Rémi Pellerin，原因是希望尋求全新發展機會，但目前暫時尚未透露日後規劃。由於Charlie Guillemot同時是Ubisoft執行長Yves Guillemot的兒子身分，因此也格外讓遊戲市場關注其日後發展。

Owlient工作室是由共同創辦人Vincet Guth與Olivier Issaly於2005年成立，主要聚焦在免費網頁與手機遊戲內容開發，並且在2011年由Ubisoft收購，作為進軍行動遊戲市場跳板之一。

包含去年在Android及iOS平台推出的《湯姆克蘭西：菁英特工》，以及日前公布的《全境封鎖：烽火戰地》，都是出自Owlient工作室。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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