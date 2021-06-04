快訊

湯姆克魯斯「和確診者同片場」緊急隔離中！《不可能7》拍攝中斷

高鐵總公司員工快篩陽性 南港辦公區域已消毒

Ubisoft執行長兒子選擇離開所屬Owlient工作室 尋找全新發展機會

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Rémi Pellerin與Charles Guillemot (右)
▲Rémi Pellerin與Charles Guillemot (右)

Ubisoft稍早證實旗下負責製作免費網頁遊戲與手機遊戲的Owlient工作室有兩名經理離開，而其中一位更是Ubisoft執行長Yves Guillemot的兒子。

依照說明，從2014年便在Owlient工作室擔任經理職務的Charlie Guillemot與Rémi Pellerin，原因是希望尋求全新發展機會，但目前暫時尚未透露日後規劃。由於Charlie Guillemot同時是Ubisoft執行長Yves Guillemot的兒子身分，因此也格外讓遊戲市場關注其日後發展。

Owlient工作室是由共同創辦人Vincet Guth與Olivier Issaly於2005年成立，主要聚焦在免費網頁與手機遊戲內容開發，並且在2011年由Ubisoft收購，作為進軍行動遊戲市場跳板之一。

包含去年在Android及iOS平台推出的《湯姆克蘭西：菁英特工》，以及日前公布的《全境封鎖：烽火戰地》，都是出自Owlient工作室。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

菁英 Ubisoft

延伸閱讀

《往日不再》開發商Sony本德工作室宣布正在開發一款全新IP作品

《戰神：諸神黃昏》延至2022年推出 確保維持作品一貫高品質

南投縣確診數+0暫停 直播工作室員工家住彰化 草屯驗出

Ubisoft宣布《極地戰嚎6》29日凌晨公開實際遊玩畫面

相關新聞

台灣開賣新版iMac 果粉急下單：解封前能收到嗎？

果粉引頸期待的新版iMac，台灣官網今天正式開賣，24吋多彩外觀吸引不少果粉下單，現在下單要7月初才能取貨，消費者哀號拿到貨時可能已經解封。

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

疫情助攻…蘋果App Store收錄App 去年累積創下6430億美元銷售金額

今年初宣布App Store至今已經讓開發者創造超過2000億美元收益之後，蘋果稍早再次說明在2020年全球大幅受到疫情影響，使得更多人透過App Store下載各類內容，並且創造高達6430億美元銷售金額規模，相比2019年更成長達24%。

黃仁勳：Arm架構不會取代x86、顯示卡供貨問題短時間難解決

在Computex 2021公布新款面向遊戲市場的顯示卡產品，以及針對企業更新消息後，NVIDIA執行長黃仁勳透過線上會議形式針對收購Arm之後，是否更傾向Arm架構佈局發展，以及對於目前顯示卡供貨仍呈現短缺情況等提問進行釋疑。

美光藉由176層NAND與1α製程DRAM技術 推動更大規模運算發展

美光 (Micron)在此次Comoutex 2021宣布推出基於176層NAND與1α (1-alpha)製程DRAM技術設計的記憶體，以及儲存產品，並且將符合UFS 3.1規範的快閃記憶體儲存產品帶到車用領域。

華納媒體與Discovery合併後 新公司以「華納兄弟Discovery」為稱

日前美國電信業者AT&T確認以旗下持有華納媒體 (WarnerMedia)與Discovery達成協議，而在稍早對外聲明中，則是確認未來合併後的新公司名稱，將以「華納兄弟Discovery」 (Warner Bros. Discovery)為稱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。