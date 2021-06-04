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Facebook強化後疫情時代的線上電商應用、擴增實境體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次採線上形式舉辦的F8 Refresh活動上，Facebook更著重在與開發者溝通如何運用其資源建造線上服務，尤其在後疫情時代有更多互動、交易都是發生在網路上，因此Facebook預期能透過線上溝通、購物，以及更多擴增實境應用讓使用者能有全新體驗。

而如同先前多數市場猜測，此次恢復以線上形式舉辦的F8 Refresh，雖然依舊由Mark Zuckberg致詞開場，但主要還是由Facebook平台夥伴關係副總Konstantinos Papamiltiadis負責說明此次內容主軸。

在此次公布內容中，Facebook正式將Messenger API帶到Instagram，讓透過Instagram經營行銷的企業及商家，可以直接透過Messenger服務與消費者互動，同時也能串接Messenger聊天機器人等資源，並且藉由Messenger服務整合Facebook、Instagram相關數據，讓企業及商家更容易透過集中數據管理方式分析商機。

另外，針對諸如印度等地較常透過WhatsAppe溝通的情況，Facebook此次也縮短企業及商家整合WhatsApp Business API所需時間，藉此讓企業及商家更容易透過WhatsApp與消費者溝通、傳遞消息。

至於針對去年推出的Facebook商務套件，Facebook則是新增名為Facebook Business擴充功能的開發平台，讓企業及商家能簡化與Facebook商務套件整合流程，將會在近幾個月內讓開發者率先體驗，並且發展相關應用服務生態。

Facebook此次也針對擴增實境提供的開發平台Spark AR Studio釋出更新，其中提供新版可同時讓多人一同透過擴增實境互動，甚至可以識別使用者全身肢體動作的Multipeer API，讓開發者能輕易打造對應多人互動的擴增實境特效，藉此透過擴增實境增加更多互動體驗。

同時，Facebook也強調此類持續強化的擴增實境應用，將會成為未來擴增時境眼鏡使用體驗的基礎，並且讓使用者能有不同互動感受。

而針對其人工智慧應用發展，Facebook也重申將擁抱採開放原始碼機器學習架構PyTorch，並且計畫擴大拓展PyTorch生態系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Instagram 疫情 Facebook

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