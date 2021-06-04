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疫情助攻…蘋果App Store收錄App 去年累積創下6430億美元銷售金額

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初宣布App Store至今已經讓開發者創造超過2000億美元收益之後，蘋果稍早再次說明在2020年全球大幅受到疫情影響，使得更多人透過App Store下載各類內容，並且創造高達6430億美元銷售金額規模，相比2019年更成長達24%。

依照蘋果引述Analysis Group研究報告，全球地區小型開發者 (註)數量從2015年起增加40%，同時在App Store內的小型開發者比例更達90%以上。而這些小型開發者中，平均會有超過80%比例會將App在全球超過40個國家地區的App Store上架，藉此獲取更大收益，同時超過25%比例的小型開發者更在過去5年中，每年平均營收成長率均超過25%。

另外，研究報告中也指出超過75家以iOS App開發為核心業務的上市公司，或是已經被收購公司，累積總估值超過5100億美元。而蘋果更希望將重心聚焦在數量規模更大的小型開發者，並且協助其打造更好App使用體驗。

在協助開發者所提供資源中，蘋果除了透過40款開發工具所涵蓋超過25萬組API資源，讓開發者能善用這些資源打造App，並且能輕易使用蘋果打造的人工智慧、擴增實境等技術應用，而在交易支付方面也能藉由串接蘋果金融交易機制，藉此省去處理在不同地區交易可能面臨法規及稅務問題，同時也能確保使用者線上交易安全。

同時，蘋果也強調藉由App Store平台串連新興開發者社群，藉此持續擴大App Store市場經濟規模，同時也針對女性開發者及不同膚色人種提供協助資源，並且銜接學生開發族群，進而納入更多內容及服務開發創意動能。

除了透過App提供龐大市場規模，許多透過App本身建立數位市集，例如線上購物服務、拍賣，或是餐飲外送等服務，透過形式建立更大商機。而在過去一年因為疫情影響，越來越多市場交易開始透過網路進行，甚至也透過網路媒合更多服務資源，並且傳統銷售產品能藉由網路形式產生更大交易量。

目前App Store已經累積收錄超過180萬組App，同時每星期在175個國家地區吸引超過50億人使用，並且提供各個年齡層使用者找到合適自己使用服務內容，以及工具資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Apple App Store

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