微軟將在6/24揭曉下一版Windows作業系統
日前在Build 2021時，微軟執行長Satya Nadella透露將公布下一版Windows作業系統更新內容，而微軟稍早也確認將在美國東岸時間6月24日上午11點 (台灣時間6月24日晚間11點)透露下一版Windows作業系統具體細節。
不過，微軟並未透露下一版Windows作業系統可能面貌，但從日前說明應該會加入不少Windows 10X作業系統設計，並且在現有Windows 10作業系統基礎上延伸更多可能性。
而從近期微軟與Qualcomm深入合作Windows on Snapdragon形式設計的常時連網筆電，或許下一版Windows作業系統將加入更多與Arm架構處理器相容設計。
另一方面，近期市場也傳出微軟計畫重新調整Windows 10作業系統的Microsoft Store軟體市集，似乎計畫借鏡蘋果在App Store的發展模式，讓開發者能透過統一軟體取得管道吸引更多使用者。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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