華納媒體與Discovery合併後 新公司以「華納兄弟Discovery」為稱
日前美國電信業者AT&T確認以旗下持有華納媒體 (WarnerMedia)與Discovery達成協議，而在稍早對外聲明中，則是確認未來合併後的新公司名稱，將以「華納兄弟Discovery」 (Warner Bros. Discovery)為稱。
而以華納兄弟名稱作為新公司命名元素，現任Discovery總裁暨執行長，同時更是未來新公司執行長的David Zaslav表示，新公司名稱將呼應華納兄弟過去百年來傳奇般極富創意且具前瞻性的故事敘說模式，加上Discovery品牌過往追求誠信與創新想法，未來將以更完善、創意與挖掘新知精神向各年齡層用戶提供最好內容。
同時，未來新公司也將著重電影、電視，以及網路串流服務三個主要平台發展，並且結合原本華納媒體與Discovery旗下擁有內容資產，另外更預期藉由原創內容帶動更大營收成長機會。
未來新公司將由AT&T持有71%股權，而Discovery則持有其餘29%股權，原本隸屬華納媒體的HBO、華納兄弟影業、DC Comics、CNN、卡通頻道、透納廣播公司等資產，以及包含源自Discovery的Discovery頻道、HGTV、Food Network、Eurosport、TLC、動物星球等頻道內容，未來都會統一集中在新公司。
依照市場看法認為，華納媒體與Discovery合併成為新公司後，將更有能力與Netflix、迪士尼在串流影音服務競爭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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