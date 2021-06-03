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隨著HP宣布完成收購HyperX 金士頓宣布啟用全新電競品牌Kingston FURY

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著HP正式宣布完成從金士頓手上收購HyperX電競品牌，金士頓也隨即宣布啟用全新電競品牌Kingston FURY。

由於日前確定以4.35億美元將HyperX電競品牌轉讓給HP的交易中，僅包含鍵盤、滑鼠、耳機等遊戲周邊配件，包含記憶體、SSD等儲存產品依然由金士頓持有，因此宣布啟用全新電競品牌Kingston FURY，更代表金士頓未來將以本身擅長的記憶體產品持續佈局電競市場。

依照金士頓說明，Kingston FURY品牌名稱源自2014年創立的FURY系列記憶體，未來將聚焦電競玩家在記憶體與SSD使用需求，首波產品將包含DDR4及DDR3規格記憶體模組，同時接下來也已經與主機板業者進行新款DDR5記憶體模組相容測試，預計今年第四季將會正式進入市場。

Kingston FURY品牌預計推出產品，將包含對應高達5333MHz運作時脈表現，並且提供低延遲資料傳遞的Kingston FURY Renegade系列，以及針對實惠升級需求，分別提供DDR4、DDR3規格選擇，並且可對應3733MHz運作時脈的Kingston FURY Beast系列，另外也包含針對筆電、小尺寸PC，同樣提供DDR4及DDR3規格選項，以及最高3200MHz運作時脈表現的Kingston FURY Impact系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 金士頓 電競

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