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美光藉由176層NAND與1α製程DRAM技術 推動更大規模運算發展

聯合新聞網 / 楊又肇

美光 (Micron)在此次Comoutex 2021宣布推出基於176層NAND與1α (1-alpha)製程DRAM技術設計的記憶體，以及儲存產品，並且將符合UFS 3.1規範的快閃記憶體儲存產品帶到車用領域。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra更說明記憶體與儲存技術將在未來運算扮演關鍵角色，而此次推出產品也將實現美光藉由記憶體與儲存元件加速數據分析，藉此洞察數據背後商機，並且推動從終端裝置到資料中心的運算需求。

此次宣布採176層NAND設計的PCIe Gen4 SSD已經投入量產，而全球首款1α製程的LPDDR4x記憶體也已經在6月正式出貨，美光預期將能透過這兩項產品帶動更多元運算成長，尤其後者能透過更小製程降低功耗，藉此讓更多行動裝置運算效率加速，並且對應更長待機使用時間。

相比先前以1z製程LPDDR4x記憶體相比，採1α製程的記憶體可在容量提高40%，功耗也相對降低20%比例，相當適合諸如手機等需要維持高度電力，同時也需要密集使用記憶體對應頻繁運算的使用情境。

針對去年開始推動的DDR5記憶體技術應用支援計畫，美光也預期將在明年與合作夥伴一同推出DDR5記憶體應用產品。

同時，此次揭曉的Micron 3400與Micron 2450兩款SSD，分別具備高效能、設計彈性與低功耗等優勢，可對應全天運作，以及對應專業工作站或輕薄筆電等應用需求。

Micron 3400 SSD提供的讀取傳輸量相比前一代產品約提升兩倍，寫入傳輸量則提升高達85%，至於對應PCIe Gen4規格的Micron 2450 SSD則可對應多數日常使用體驗，並且提供M.2等三種尺寸規格。

而兩款SSD均符合Intel Project Athena Open Lab對於SSD測試要求，同時也取得AMD PCIe Power Speed Policy，以及微軟Windows Modern Standby驗證。

另外，美光也宣布旗下針對車載系統使用、採128GB及256GB容量設計的96層NAND快閃記憶體，目前已經開始送樣，並且採用UFS 3.1設計規範，藉此推動汽車平台運算發展，其中包含車載系統更豐富的多媒體內容體驗介面、人工智慧輔助系統，以及包含對應自動駕駛輔助系統運作使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美光

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美光首款以1α製程打造LPDDR4x與DDR4進入量產

美光以176層NAND與1-alpha製程為基礎 全新記憶體量產

市場看好車用及5G有利旺宏出貨 3D Nand也將推升營運

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