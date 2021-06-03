黃仁勳：Arm架構不會取代x86、顯示卡供貨問題短時間難解決

在Computex 2021公布新款面向遊戲市場的顯示卡產品，以及針對企業更新消息後，NVIDIA執行長黃仁勳透過線上會議形式針對收購Arm之後，是否更傾向Arm架構佈局發展，以及對於目前顯示卡供貨仍呈現短缺情況等提問進行釋疑。

重申與Arm合作是為了增加更多選擇

黃仁勳表示，去年宣布以400億美元收購Arm，並且在今年GTC 2021宣布推出第一款以Arm架構打造的超算用CPU「Grace」，實際上是希望能帶動更多市場選擇，並非為了取代現行與x86處理器合作模式，同時也不認為未來會以Arm架構全面取代x86架構市場，強調在各類運算需求情況下，不同架構設計仍有各自擅長運算領域，因此不認為能以單一架構設計對應所有運算模式。

就NVIDIA本身為例，過去以來不僅與x86架構處理器維持長久整合應用，在Arm架構方面也有高度整合設計發展經驗，包含從過去以來透過Tegra處理器在嵌入式裝置、車載系統等領域發展，乃至於今年宣布推出「Grace」CPU設計，黃仁勳預期將能藉由Arm架構帶動更大、更多元的運算發展模式。

而在全球前500大超級電腦中，依然有多數比例是以x86架構處理器打造，例如近期美國國家能源研究科學計算中心啟用的超算電腦Perlmutter，其中便採用AMD以x86架構打造的第三代EPYC伺服器處理器，同時在多數桌機、筆電等運算需求也依然是以x86架構處理器推動市場成長，因此認為採用多元處理器架構將可對應市場更多需求。

不過，對於收購Arm之後的發展模式，黃仁勳則再次強調不會影響現行Arm與其他合作夥伴關係，但是預期藉由讓Arm指令也能對應CUDA運算模式，意味也能透過讓Arm架構處理器配合NVIDIA旗下GPU運算提高更大規模算力表現。

至於針對AMD在此次Computex 2021提及以旗下RDNA 2顯示架構與三星合作，讓未來新款Exynos處理器能大幅提升運算效能，同時也可透過顯示算力加速人工智慧等應用，未來NVIDIA是否也有可能依循相同模式投入發展？

黃仁勳的看法則認為目前與Arm架構整合部分，預期還是會以企業、雲端及超算領域應用為主，因此短時間內預期不會看見針對一般消費市場打造、結合Arm架構與NVIDIA GPU設計的處理器產品，目前少數可以稱得上的應用設計，應該只有NVIDIA仍在市場維持銷售的Shiled TV。

因此，至少目前NVIDIA暫時仍未有計畫將旗下GPU套用在多數以Arm架構打造的行動處理器。

透過更多方式解決電晶體容納問題

目前隨著算力需求持續推動的電晶體數量增長趨勢，現有製程技術推進速度已經逐漸難以追趕，因此也讓現有晶片尺寸變得越來越大，因此不少晶片業者也開始構思不同方式設法在有限處理器設計容積內放入更多電晶體數量，例如AMD便藉由與台積電深度合作精進製程，搭配此次公布的新款3D Chiplet設計，透過立體堆疊形式讓處理器能容納更多電晶體，藉此增加運算效能。

而在NVIDIA的設計中，其實也一樣跟台積電維持深度合作，並且藉由立體堆疊設計提升處理器內的電晶體容納數量。不過，隨著越來越多人工智慧應用需求，以及面對全球市場對於算力需求呈現爆炸式成長，實際上已經難以配合製程推進時程提升算力表現。

因此NVIDIA先前提出的NVLink，透過高速連接通道讓多張GPU可直接藉由記憶體區塊集中共享，藉此快速提升整體算力表現，而後期更藉由收購Mellanox獲取高速網路連接技術，藉此讓異地運算節點能透過InfinityBand高速網路架構串接，讓整體算力可大幅度提升，而不會受限晶片製程、既有配置架構，甚至也能加速推動雲端運算發展。

在這樣的設計之下，黃仁勳表示在超算領域佈局發展將不會受限製程等技術推進時程，甚至可以透過串接更多節點創造更大算力規模。

希望藉由CMP系列產品讓挖礦情況「分流」

針對目前市場許多藉由顯示卡挖礦行為，導致NVIDIA許多顯示卡產品出現一卡難求情況，後來則規劃推出CMP系列產品希望達成「分流」效果的情況，黃仁勳的看法認為要消弭挖況行為幾乎是不可能，但也強調挖礦行為背後涉及的區塊鏈、去中心化技術依然是未來重要發展項目，例如藉由此類技術推生的NFT (非同質化代幣)技術應用，讓更多數位內容有價化等應用。

因此，推出CMP系列產品主要還是希望滿足有意挖礦，或是建置去中心化技術應用的使用需求，但並不認為此舉能有效改善顯示卡缺貨問題，因此預期顯示卡供貨短缺問題依然會維持一段時間。不過，NVIDIA依然會持續藉由CMP系列產品分散顯示卡購買需求，讓真正有需要使用顯示卡的玩家可以順利購買。

至於NVIDIA是否考慮自行建廠量產晶片，黃仁勳則強調會與台積電等代工業者繼續合作，原因在於本身過去主力放在晶片設計，但晶片生產卻又是另一樁需要技術投資的生意，因此將自行設置晶片產線比喻為自家廚房，強調難以與像是營業餐廳般的台積電比擬，因此未來依然會維持與台積電等代工業者合作，讓本身技術資源能集中在晶片技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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