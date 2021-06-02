台灣開賣新版iMac 果粉急下單：解封前能收到嗎？

果粉引頸期待的新版iMac，台灣官網今天正式開賣，售價39,900起，24吋多彩外觀吸引不少果粉下單，現在下單要7月初才能取貨，消費者哀號拿到貨時可能已經解封。

新版24吋iMac放棄過去的Intel晶片架構，改用蘋果研發的M1晶片，由於之前使用M1晶片的Macbook受到好評，新版iMac也因此受到消費者關注。

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