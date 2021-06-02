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NVIDIA擴大伺服器產品設計認證 加入Arm架構處理器與DPU組合

聯合新聞網 / 楊又肇

持續藉由GPU加速推動人工智慧運算，NVIDIA在此次Computex 2021宣布將以旗下人工智慧技術推動更多企業發展成長，同時也宣布將與更多伺服器業者合作推廣NVIDIA Certified認證計畫，其中更將Arm架構處理器、Bluefield DPU也納入設計認證規範項目，藉此催生更多元伺服器產品。

在此次公布消息中，NVIDIA更宣布包含華碩、技嘉、Dell、雲達科技與Supermicro都會加入打造搭載Bluefield-2 DPU的伺服器產品，而技嘉更計畫推出採Arm架構設計的伺服器機種 (搭載Ampere旗下Altra處理器)，藉此推動更節能、算力效益更高的伺服器設計發展。

另一方面，NVIDIA也強調藉由旗下GPU加速技術，不僅強化人工智慧技術應用發展，同時也能透過虛擬化技術改變傳統運算模式。

以企業運作需求來看，不僅能透過結合NVIDIA GPU加速推動人工智慧算力，藉此對應巨量數據分析、虛擬化應用，或是更多人工智慧運算應用需求，藉此提升工作效率、挖掘全新商機，或是創造全新服務項目。

例如，台積電藉由人工智慧技術提高13倍的晶圓檢查精度，而奇異醫療 (GE Healthcare)也透過人工智慧從1.45億筆心臟病歷準確找出病徵，Pinerest更透過人工智慧在超過3000億筆內容中找出特定流行趨勢，Postmates也藉由人工智慧技術在60萬家餐廳挑選出合適店家，包含Spotify、T-Mobile、美國郵政及微信都開始導入人工智慧技術，使其服務變得更好，或是縮短原本工作所需時間。

而包含諸多排名前位的大學、全球排名前幾名的電信業者、全美前10大醫療單位、排名前幾位的一線消費品牌、全美前幾大銀行業者、全球前幾大的車廠，甚至投入太空領域業務發展的企業，目前均導入NVIDIA DGX超級電腦，藉此獲取更大人工智慧算力。

同時，NVIDIA更強調DGX超級電腦已經接入市面上絕大多數的人工智慧軟體框架，並且讓企業能更容易將人工智慧算力套用在旗下產品、服務，甚至可藉由多組DGX構成的DGX Superpod，對應運算規模更龐大的運算需求，而在雲端運算方面也與AWS、Google Cloud等公有雲業者合作，並且能提供A100 GPU、HGX A100 GPU，或是藉由A10 GPU對應各類算力加速模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Arm NVIDIA

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