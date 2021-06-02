快訊

玩偶之家自由了？五四到網路「女性主義在中國」

抗疫里程碑！ 英國睽違10個月達到新冠肺炎「單日0死」

AMD將透過3D封裝技術配合製程精進 加速提升處理器效能

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次Computex 2021主題演講尾聲，AMD執行長蘇姿丰博士藉由特別設計的Ryzen 5900X處理器，實際展示以新封裝技術3D Chiplet打造設計，標榜能比過去採用的2D Chiplet提升200倍以上連接密度，甚至相比業界採用3D封裝方案高出15倍密度表現。

此項技術同樣與台積電緊密合作，讓AMD處理器產品持續下探製程精度之餘，更可藉由封裝技術推動更高運算效能。而從AMD同時預告下一款Zen 4架構處理器將會如期在2022年問世，更意味新款Ryzen處理器與EPYC伺服器處理器不僅會採用更先進製程打造，同時也會藉由全新3D Chiplet封裝技術設計。

以此次AMD藉由特別採3D Chiplet封裝設計的Ryzen 5900X處理器實際運作效能表現來看，相比標準版Ryzen 5900X處理器，將能提升12%遊戲畫面更新率，整體遊戲執行效率更平均可提升15%以上。

而在相關說明中，AMD表示藉由全新3D Chiplet封裝設計，打造名為3D V-Cache的技術，其中透過TSV (Through Silicon Via)矽穿孔方式，讓位於底層的CCD (Core Chiplet Die)能直接取用堆疊在上方的64MB L3快取記憶體，搭配原本CCD封裝的32MB L3快取記憶體，將使這款特別設計的Ryzen 5900X處理器能有高達96MB L3快取記憶體，藉此提升整體運算執行效率。

藉由新封裝技術，AMD預期將能大幅提升未來運算效能規模，同時也預期可配合製程持續精進加速日後的處理器設計發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD 處理器

延伸閱讀

Intel讓第11代Core U系列筆電處理器運作時脈跨入5GHz「更輕薄、更具效能」

Arm架構處理器侵門踏戶 Intel強調「Wintel」才是強強聯手

超微宣布和特斯拉、三星合作 台積電受惠

Intel「Alder Lake」第12代Core系列處理器 預計下半年釋出進一步消息

相關新聞

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

LG退出手機市場…原越南產線6月起改生產家電產品

LG於今年4月確定退出手機市場競爭後，原本位於越南的手機產線也將從6月起轉為生產LG旗下家電產品。

居家防疫安心上網 遠傳推五套餐滿足需求

近日台灣疫情嚴峻、全民宅家防疫，遠傳（4904）推出各種居家防疫神器大集合，包含宅家必備的平板設備、家用上網方案、防疫家...

一個線上ID通行27國 歐盟明天將公布數位錢包具體內容

應成員國要求，歐洲聯盟明天（周三）將公布通行27個成員國的數位錢包具體內容，只要憑一個網路身份識別（ID），就可以安全上...

科技部新創基地團隊 勇奪COMPUTEX 11項創新設計獎

2021台北國際電腦展（COMPUTEX）近期在線上隆重登場，由主辦單位外貿協會舉辦的「台北國際電腦展創新設計獎」（CO...

Arm架構處理器侵門踏戶 Intel強調「Wintel」才是強強聯手

蘋果在去年宣布將以兩年時間逐漸替換原本以Intel處理器的設計，將使Mac機種全面換上Arm架構處理器，當時就讓許多市場看法認為當指標性廠商公開表態不再使用Intel處理器產品，似乎也反應Intel處理器未來發展不被看好，而Intel後續更積極地對外澄清，甚至在此Computex 2021更再次強調「Wintel」才是強強聯手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。